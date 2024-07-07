В ВОЗ выражают обеспокоенность из-за распространения нового штамма обезьяньей оспы "mpox" в Демократической Республике Конго. По предварительным данным эта мутация, передается между людьми легче, чем другие известные штаммы. Пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, риск, связанный с новым штаммом "mpox" в Конго, считается высоким, поскольку штамм, вероятно, появился в сентябре 2023 года.

Несмотря на продолжающиеся исследования, известно, что вирус имеет некоторые особенности, вызывающие беспокойство.

Основное отличие, заключается в том, что существует устойчивая передача от человека к человеку. Это длится уже несколько месяцев, и это действительно новое, что касается клады И" - сказала новый советник по инфекционным заболеваниям "Врачей без границ" Сильви Джонхир.

В ВОЗ отметили, что штамм клады I-происхождения имеет мутации, которые свидетельствуют об "адаптации вируса через циркуляцию среди людей". В отличие от COVID-19, вирус "mpox" не известен тем, что быстро мутирует.

Уильям Шаффнер, представитель Национального фонда инфекционных заболеваний, сказал, что "mpox" больше похож на корь, для которой одного курса вакцины обычно хватает на всю жизнь, с точки зрения того, насколько легко он мутирует.

Конечно, большого всплеска, большой вспышки "mpox", который мы наблюдаем сейчас, раньше не было зафиксировано. Спорадические случаи, конечно, были, но ничего подобного. Это очень характерная вспышка. Кажется, что это не вирус, который легко мутирует, но мы видели то, что, я уверен, является следствием мутации - сказал Шаффнер.

Смертность этой болезни на данный момент в восточной части Конго все еще довольно низкая.

На данный момент этот штамм "mpox", ограниченный Конго, хотя регион, в котором он расположен, граничит с Бурунди и Руандой, что предоставляет возможность для заражения за пределами страны.

Напомним

В последнее время в Украине все чаще фиксируются случаи так называемых "детских" инфекционных болезней у взрослых, также участились случаи ботулизма и инфекционных гепатитов.