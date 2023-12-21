Новый президент Аргентины подписал указ о более 300 экономических реформ

Новый президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ, который вводит более трех сотен радикальных экономических реформ. Об этом со ссылкой на Financial Times, передает УНН.

Детали

В частности, в Аргентине изменятся правила рынка аренды, собственности на землю, рынка розничной торговли и экспорта.

Президент Аргентины после инаугурации сократил количество министерств с 18 до 9

Также Милей хочет усилить конкуренцию в авиационном, фармацевтическом и туристическом секторах. Выплата выходного пособия сотрудникам будет сокращена, а испытательный срок новых сотрудников продлят.

Главным образом указ Милея также изменяет правовой статус государственных компаний и теперь позволяет их приватизировать. В прошлом Милей, который себя назвал анархо-капиталистом, заявил, что выступает за приватизацию государственной нефтяной компании YPF.

Это лишь первый шаг. Цель состоит в том, чтобы вернуть свободу и автономию людям и начать ликвидировать огромное количество правил, которые останавливали экономический рост - сказал Милей в телеобращении.

Дополнение

Указ знаменует собой реализацию предвыборного обещания Милея о резком разрыве с широким регулированием, высокими налогами и разветвленным государственным сектором.

Однако такие радикальные реформы вызвали недовольство левых партий и профсоюзов Аргентины.

Первое испытание для президента Аргентины: противники реформ Миллея призвали к протестам в городе

После телеобращения президента и объявления о масштабных реформах некоторые жители Буэнос-Айреса в знак протеста стучали кастрюлями и сковородками о свои балконы. Сотни протестующих вышли на импровизированный митинг у здания конгресса Аргентины, выкрикивая: "Наша страна не продается!".

Напомним,

Новый президент Аргентины Хавьер Миллей ввел план значительной экономии в течение первой недели, включая сокращение количества министерств и планирование сокращений в государственном секторе.