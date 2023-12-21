Новый президент Аргентины подписал указ о более 300 экономических реформ
Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о внедрении более 300 экономических реформ, направленных на приватизацию и дерегуляцию рынка, что вызвало протесты оппозиции.
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт.
Историческое решение: в Минздраве прокомментировали легализацию медицинского каннабиса
Министерство здравоохранения называет легализацию медицинского каннабиса в Украине историческим шагом в сфере здравоохранения. Будут установлены правила выписывания рецептов и транспортировки пациентами.
Протоиерей РПЦ из Крыма поставлял ударные дроны оккупантам: ему сообщили о подозрении
Протоиерея из Крыма подозревают в финансировании российских войск путем сбора денег на боевые беспилотники и оружие, а также в "благословении" оккупантов на убийства украинцев.
За время полномасштабного вторжения россияне ударили по Украине 3700 ударными БпЛА, из них 2900 уничтожено - Игнат
С начала вторжения россия запустила по Украине 3700 "Шахидов", украинские силы сбили 2900 из них.
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
россия намерена захватить Харьков и может завербовать сбежавших за границу для дестабилизации ситуации в городе, используя ложные информационные атаки, считает политический эксперт Игорь Рейтерович.
В Минобороны опровергли информацию о наличии гражданства США у детей Умерова
Министерство обороны Украины разъяснило, что члены семьи министра обороны Рустема Умерова являются исключительно гражданами Украины, опровергнув утверждение СМИ о наличии у них гражданства США. Паспорта детей были восстановлены в посольстве Украины в США.
The Economist назвал Грецию страной 2023 года
Журнал The Economist назвал Грецию страной года за успешные экономические реформы и выход из долгового кризиса. Страна продолжает развиваться, несмотря на прошлые трудности.
Завысил расходы при строительстве Подольского моста на 24 млн грн: и.о. директора коммунального предприятия сообщили о подозрении
Исполняющего обязанности директора коммунального предприятия подозревают в завышении расходов на 24 миллиона гривен при строительстве Подольского моста, при этом средства, вероятно, были выведены на фиктивные компании.
Парламент легализовал медицинский каннабис
Верховная Рада Украины приняла законопроект, регулирующий использование каннабиса в медицинских целях, со строгим контролем над производством и полицейским надзором за немедицинским распространением. Лекарства будут требовать электронных рецептов и станут доступными во второй половине 2024 года.