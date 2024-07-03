Новый премьер Нидерландов заверил Зеленского в твердой поддержке Украины. Ожидает "встречи" на саммите НАТО

Новоназначенный премьер-министр Нидерландов Дик Шуф во время телефонного разговора с Президентом Владимиром Зеленским заверил в твердой поддержке Нидерландами Украины "чего бы это ни стоило". Об этом написал Шуф в соцсети X, передает УНН.

У меня только что состоялся первый разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он поздравил новое правительство Нидерландов, и я заверил его, что поддержка Нидерландами его страны является твердой - написал Шуф.

По его словам, Нидерланды продолжат поддерживать Украину политически, в военном и финансовом плане, "чего бы это ни стоило и сколько бы это ни стоило".

Лидеры также обсудили предстоящий саммит НАТО, который состоится в Вашингтоне на следующей неделе, где Шуф ждет "личной встречи с Президентом Зеленским".

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