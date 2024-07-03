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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новый премьер Нидерландов заверил Зеленского в твердой поддержке Украины. Ожидает "встречи" на саммите НАТО

Новый премьер Нидерландов заверил Зеленского в твердой поддержке Украины. Ожидает "встречи" на саммите НАТО

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 14:28  •  1528 просмотра

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Новоназначенный премьер-министр Нидерландов Дик Шуф заверил Президента Зеленского в твердой политической, военной и финансовой поддержке Украины со стороны Нидерландов, "чего бы это ни стоило", и выразил надежду на личную встречу с Зеленским на предстоящем саммите НАТО.

 Новоназначенный премьер-министр Нидерландов Дик Шуф во время телефонного разговора с Президентом Владимиром Зеленским заверил в твердой поддержке Нидерландами Украины "чего бы это ни стоило". Об этом написал Шуф в соцсети X, передает УНН

У меня только что состоялся первый разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он поздравил новое правительство Нидерландов, и я заверил его, что поддержка Нидерландами его страны является твердой

- написал Шуф.

По его словам, Нидерланды продолжат поддерживать Украину политически, в военном и финансовом плане, "чего бы это ни стоило и сколько бы это ни стоило". 

Лидеры также обсудили предстоящий саммит НАТО, который состоится в Вашингтоне на следующей неделе, где Шуф ждет "личной встречи с Президентом Зеленским".

Зеленский запланировал встречу с новым премьер-министром Нидерландов3 июля 2024, 13:36 • 16785 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
natoNATO
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
niderlandiНидерланды
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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