Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьер-министром Нидерландов Диком Шуфой. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства.

Детали

Зеленский отметил, что лично поздравил Дика Шуфа с назначением на должность Премьер-министра Нидерландов и пожелал успеха в его почетной и ответственной миссии.

По его словам, отношения между Украиной и Нидерландами еще никогда не были такими крепкими.

Мы запланировали нашу встречу, чтобы продолжить их развитие. Украина рассчитывает на сохранение лидерской роли Нидерландов в пункте 7 Формулы мира - "Восстановление справедливости" - и на расширение тренировочной миссии украинских пилотов - подытожил президент Украины.

Напомним

Бывшего генерального директора Службы общей разведки и безопасности Нидерландов Дика Шуфа назначили на должность премьер-министра страны.

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