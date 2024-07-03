Президент Зеленский поздравил Дика Шуффе с назначением на должность Премьер-министра Нидерландов, обсудил укрепление украинско-нидерландских отношений, а также обратился к Нидерландам с просьбой поддержать украинскую "Формулу мира" и подготовку украинских пилотов.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьер-министром Нидерландов Диком Шуфой. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства.
Детали
Зеленский отметил, что лично поздравил Дика Шуфа с назначением на должность Премьер-министра Нидерландов и пожелал успеха в его почетной и ответственной миссии.
По его словам, отношения между Украиной и Нидерландами еще никогда не были такими крепкими.
Мы запланировали нашу встречу, чтобы продолжить их развитие. Украина рассчитывает на сохранение лидерской роли Нидерландов в пункте 7 Формулы мира - "Восстановление справедливости" - и на расширение тренировочной миссии украинских пилотов
Напомним
Бывшего генерального директора Службы общей разведки и безопасности Нидерландов Дика Шуфа назначили на должность премьер-министра страны.
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