Британский премьер Кир Стармер дебютировал на саммите НАТО, предложив решительную поддержку Украине, - чиновник отметил, что его правительство "...здесь с нашими союзниками, чтобы убедиться, что эта поддержка согласована". Передает УНН со ссылкой на France24.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал решительную поддержку Украине и отметил "особые отношения" своей страны с США.

Появившись на международной арене в среду, Кир Стармер продемонстрировал решительный сигнал поддержки Украины.

На саммите НАТО на этой неделе Стармер решительно высказался по другой важной теме - Украине. Он подтвердил поддержку Британией Киева в его борьбе с российским вторжением и заявил, что его новое лейбористское правительство "использует нашу возможность здесь с нашими союзниками, чтобы убедиться, что эта поддержка согласована".

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Стармер также встретился с Байденом в Белом доме, где лидеры обсудили особые отношения между США и Великобританией.

Кроме того Стармер принял участие в важных встречах с лидерами Конгресса и канцлером Германии Олафом Шольцем. Премьер-министр Великобритании провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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