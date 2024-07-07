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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новый глава МИД Британии: мы должны начать восстанавливать связи с миром

Новый глава МИД Британии: мы должны начать восстанавливать связи с миром

Киев  •  УНН

7 июля 2024, 12:07  •  7756 просмотра

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Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми обещает восстановить связь страны с мировым сообществом, пересмотрев политику в отношении изменения климата, укрепив связи с Европой и глобальным Югом и оставив позади годы Брекзита.

Великобритания должна восстановить взаимодействие с мировым сообществом, осуществив значительные изменения в своей политике в отношении климатических изменений, а также в отношениях с Европой и странами глобального Юга. Об этом заявил новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми в интервью The Guardian, пишет УНН.

Мир - это опасное разделенное место, и это сложный геополитический момент с огромными вызовами для Британии, но я в восторге от проекта, который воссоединяет Британию с мировым сообществом

- сказал Ламми

По его словам, в течение многих лет Великобритания была втянута в "разговор, направленный внутрь себя", поскольку последствия референдума о брекзите и годы тяжелых усилий по его имплементации поглощали политическую энергию.

Британия должна начать восстанавливать связи с миром. Давайте оставим годы брекзита позади. Мы не собираемся снова присоединяться к единому рынку и таможенному союзу, но есть многое, что мы можем сделать вместе. Я хочу быть абсолютно четким: европейские страны - наши друзья

- сказал он.

Добавим

Первую официальную международную поездку Дэвид Ламми совершил в Германию. Она состоялась 6 июля, на следующий день после того, как Лейбористская партия одержала убедительную победу на всеобщих выборах в Великобритании в 2024 году.

Напомним

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с новоназначенным главой МИД Великобритании Дэвидом Ламми и пригласил его посетить Украину с визитом.

Новый премьер Британии и фон дер Ляйен обсудили поддержку Украины6 июля 2024, 15:57 • 37427 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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