Новые возможности для автобусов на польской границе: что изменилось
Киев • УНН
На пункте пропуска «Рава-Русская - Хребенне» с 7 ноября вводят бронирование времени пересечения границы для автобусов. Система «єЧерга» теперь будет работать на 22 пунктах пропуска из 28 имеющихся.
Возможность бронировать время пересечения границы в рамках системы "єЧерга" для автобусов заработает еще на одном пункте пропуска на границе с Польшей, сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины в понедельник, пишет УНН.
Детали
"С 7 ноября международные пассажирские перевозчики, пользующиеся пунктом пропуска "Рава-Русская - Хребенне" с Польшей смогут пересекать границу в соответствии с конкретным временем (слота) забронированного в системе еЧерга. Регистрация в новый тип очереди, которая называется "По расписанию" начнется 4 ноября с 12:00. Движение по новой записи начнется 7 ноября с 12:00", - рассказали в министерстве в соцсетях.
Таким образом перевозчики, как сообщается, будут иметь время, чтобы зарегистрироваться в обновленный тип очереди в соответствии с расписанием движения. Отмечается, что услуга доступна как для регулярных, так и нерегулярных перевозок.
Регулярные же перевозчики смогут выбрать те временные промежутки, которые предусмотрены официальным разрешением на регулярный маршрут. Для нерегулярных перевозок доступными остаются слоты, на которые не выдано разрешения на регулярный маршрут или те, которыми не воспользовались перевозчики, выполняющие регулярные рейсы.
Дополнение
"єЧерга" - система онлайн-бронирования места в очереди для пересечения границы для международных перевозчиков.
"Бронирование времени на пересечение границы уже доступно на 21 пункте пропуска из 28, где работает система еЧерга. Речь идет обо всех пунктах пропуска с Румынией и Словакией, 10 пунктах пропуска с Молдовой и трех с Польшей. С запуском слотирования на пункте пропуска "Рава-Русская" это количество составит 22", - сообщили в министерстве.
Система еЧерга работает уже на 28-ми пунктах пропуска - Шмыгаль30 июля 2024, 11:38 • 22496 просмотров