Новые подозрения из-за неуплаты 21 млн грн НДС при импорте компонентов для взрывчатки Минобороны
Киев • УНН
Директору частного общества сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов. Трем должностным лицам таможни инкриминируют служебную халатность из-за ввоза компонентов без уплаты НДС.
Правоохранители сообщили о новых подозрениях в рамках расследования поставок для Министерства обороны некачественных инженерных боеприпасов и сырья. Речь идет о более чем 21 млн гривен неуплаченного НДС при импорте компонентов для взрывчатых веществ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
В начале текущего года правоохранительные органы пресекли деятельность преступной организации. Как установило следствие, ее участники завладели почти 3 млрд гривен бюджетных средств.
Деньги были выделены на закупку инженерных боеприпасов для Вооруженных Сил Украины, в частности противопехотных и противотанковых мин.
По данным следствия, в течение 2024–2025 годов директор частного общества, производившего взрывные устройства для Сил обороны, организовал ввоз в Украину соответствующих компонентов с использованием поддельных и недостоверных документов. Таможенным органам подавались ложные сведения о характеристиках товара, его назначении и конечном потребителе, что позволяло безосновательно пользоваться налоговыми льготами для товаров оборонного назначения и избегать уплаты обязательных платежей
Следователи установили, что импортированное взрывчатое вещество декларировалось как готовый взрывной материал, но фактически оно подлежало налогообложению по ставке 20%. В результате государственный бюджет недополучил более 21,3 млн гривен НДС.
Директору общества сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).
Одновременно о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины сообщено трем должностным лицам таможни. По данным следствия, они не обеспечили надлежащего контроля при таможенном оформлении продукции и допустили ее ввоз без уплаты обязательных налогов.
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