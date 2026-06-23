Новые подозрения из-за неуплаты 21 млн грн НДС при импорте компонентов для взрывчатки Минобороны

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители сообщили о новых подозрениях в рамках расследования поставок для Министерства обороны некачественных инженерных боеприпасов и сырья. Речь идет о более чем 21 млн гривен неуплаченного НДС при импорте компонентов для взрывчатых веществ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

В начале текущего года правоохранительные органы пресекли деятельность преступной организации. Как установило следствие, ее участники завладели почти 3 млрд гривен бюджетных средств.

Деньги были выделены на закупку инженерных боеприпасов для Вооруженных Сил Украины, в частности противопехотных и противотанковых мин.

По данным следствия, в течение 2024–2025 годов директор частного общества, производившего взрывные устройства для Сил обороны, организовал ввоз в Украину соответствующих компонентов с использованием поддельных и недостоверных документов. Таможенным органам подавались ложные сведения о характеристиках товара, его назначении и конечном потребителе, что позволяло безосновательно пользоваться налоговыми льготами для товаров оборонного назначения и избегать уплаты обязательных платежей - сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Следователи установили, что импортированное взрывчатое вещество декларировалось как готовый взрывной материал, но фактически оно подлежало налогообложению по ставке 20%. В результате государственный бюджет недополучил более 21,3 млн гривен НДС.

Директору общества сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

Одновременно о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины сообщено трем должностным лицам таможни. По данным следствия, они не обеспечили надлежащего контроля при таможенном оформлении продукции и допустили ее ввоз без уплаты обязательных налогов.

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