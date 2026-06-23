Новые подозрения из-за неуплаты 21 млн грн НДС при импорте компонентов для взрывчатки Минобороны

$44.910.0051.410.05
ukenru
09:04 • 1088 просмотра
Отводы, переносы и 45 операций вопреки запрету – чем запомнилось дело врачей Odrex
08:40 • 1464 просмотра
НБУ требует снять Смилянского с должности гендиректора Укрпочты
06:57 • 8286 просмотра
Всемирный банк одобрил новое финансирование для Украины на $3,39 млрд
Эксклюзив
22 июня, 18:02 • 25421 просмотра
Больше не "страна-бензоколонка" - рф начала импортировать топливо и летит в пропасть
Эксклюзив
22 июня, 15:48 • 74533 просмотра
Сезонные овощи и фрукты: что подешевело, а что подорожало в магазинах и на рынкахPhoto
22 июня, 14:01 • 50655 просмотра
Зеленский утвердил увеличение бюджета на оборону после кредита от ЕС
Эксклюзив
22 июня, 12:51 • 51870 просмотра
Продолжит ли Лондон поддерживать Украину после отставки Стармера - политолог объяснил, что происходит в Британии
Эксклюзив
22 июня, 12:42 • 47206 просмотра
Оперировал в Odrex вопреки судебному запрету – как PR обвиняемого во врачебной халатности врача работает против него
Эксклюзив
22 июня, 12:03 • 35766 просмотра
От Крыма до Москвы: как украинские удары меняют логику войны и усиливают переговорные позиции КиеваPhoto
Эксклюзив
22 июня, 10:08 • 63258 просмотра
Неделя больших возможностей - астролог подсказала, когда лучше принимать важные решения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
3.1м/с
51%
749мм
Популярные новости
Что празднуют 23 июня в Украине и мире23 июня, 03:00 • 8326 просмотра
Главный переговорщик Ирана заявил, что Ормузский пролив будет находиться под управлением Тегерана23 июня, 03:16 • 10769 просмотра
Бои уже идут внутри Константиновки, россияне наращивают присутствие в городе – BBC03:43 • 18039 просмотра
После ночной атаки в Крыму и порту "Кавказ" зафиксировали несколько очагов пожара04:00 • 12688 просмотра
ГУР снова ударило по логистике оккупантов на пути в Крым - показало, как "минусуют" грузовики рфVideo08:21 • 8038 просмотра
публикации
Крым как военная база: почему Украина бьет по путям снабжения22 июня, 19:28 • 30019 просмотра
Сезонные овощи и фрукты: что подешевело, а что подорожало в магазинах и на рынкахPhoto
Эксклюзив
22 июня, 15:48 • 74534 просмотра
Неделя больших возможностей - астролог подсказала, когда лучше принимать важные решения
Эксклюзив
22 июня, 10:08 • 63258 просмотра
Комитет Рады раскритиковал отчет БЭБ: депутаты указали на манипуляции, ошибки и отсутствие результатов22 июня, 09:33 • 50363 просмотра
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развитьPhoto22 июня, 08:20 • 49709 просмотра
Актуальные люди
Кир Стармер
Роберта Метсола
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Великобритания
Финляндия
Дания
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 41898 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 46295 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 64915 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 68428 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 84294 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Новые подозрения из-за неуплаты 21 млн грн НДС при импорте компонентов для взрывчатки Минобороны

Киев • УНН

 • 996 просмотра

Директору частного общества сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов. Трем должностным лицам таможни инкриминируют служебную халатность из-за ввоза компонентов без уплаты НДС.

Новые подозрения из-за неуплаты 21 млн грн НДС при импорте компонентов для взрывчатки Минобороны
Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители сообщили о новых подозрениях в рамках расследования поставок для Министерства обороны некачественных инженерных боеприпасов и сырья. Речь идет о более чем 21 млн гривен неуплаченного НДС при импорте компонентов для взрывчатых веществ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

В начале текущего года правоохранительные органы пресекли деятельность преступной организации. Как установило следствие, ее участники завладели почти 3 млрд гривен бюджетных средств.

Деньги были выделены на закупку инженерных боеприпасов для Вооруженных Сил Украины, в частности противопехотных и противотанковых мин.

По данным следствия, в течение 2024–2025 годов директор частного общества, производившего взрывные устройства для Сил обороны, организовал ввоз в Украину соответствующих компонентов с использованием поддельных и недостоверных документов. Таможенным органам подавались ложные сведения о характеристиках товара, его назначении и конечном потребителе, что позволяло безосновательно пользоваться налоговыми льготами для товаров оборонного назначения и избегать уплаты обязательных платежей

- сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Следователи установили, что импортированное взрывчатое вещество декларировалось как готовый взрывной материал, но фактически оно подлежало налогообложению по ставке 20%. В результате государственный бюджет недополучил более 21,3 млн гривен НДС.

Директору общества сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

Одновременно о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины сообщено трем должностным лицам таможни. По данным следствия, они не обеспечили надлежащего контроля при таможенном оформлении продукции и допустили ее ввоз без уплаты обязательных налогов.

На табачном предприятии выявили неуплату налогов на 2,3 млрд грн - эксдиректору объявили подозрение23.06.26, 10:41 • 1860 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП