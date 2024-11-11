Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается
Киев • УНН
ВМС ВСУ сообщает об отсутствии вражеских кораблей в Черном и Азовском морях. В Средиземном море находится один корабль рф с 8 крылатыми ракетами «Калибр».
В Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей. Об этом говорится в оперативной информации ВМС ВСУ по состоянию на 6:00 11.11.2024, пишет УНН.
В Черном море вражеские корабли отсутствуют, также в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Отмечается, что в Средиземном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 8 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 7 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.
Морская логистика в Азово-Черноморском регионе для рф мертва - Плетенчук24 октября 2024, 12:00 • 15999 просмотров