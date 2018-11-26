Норвегия выразила поддержку Украину в связи с ситуацией в Азовском море
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Норвегия обеспокоена сложной ситуацией в Азовском море и выразила поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом сегодня заявил посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад во время Международной антикоррупционной конференции, которая проходит в Национальном университете обороны имени Черняховского, передает корреспондент УНН.
"Сегодня имеем особенно сложную ситуацию в Азовском море. И эта ситуация нас беспокоит. Могу только подчеркнуть, что Норвегия поддерживает территориальную целостность, суверенитет Украины, осуждает незаконную оккупацию Крыма Российской Федерацией", - сказал посол.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятие в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.