Ночью враг пытался нанести удары по Киеву "шахедами" и баллистическими ракетами - КГВА

Этой ночью россияне атаковали Киев десятками ударных дронов "Shahed" и баллистическими ракетами, вероятно, Искандер-М или северокорейской KN-23. Киевская городская военная администрация сообщает, что все ударные дроны врага были сбиты в воздушном пространстве столицы, пишет УНН.

"Второй раз, с начала августа, враг направил свои воздушные атаки на Киев. Эта ночь 11.05.2024 началась с запуска баллистических рекетов в направлении Киева. Как и предыдущий раз, 6 дней назад, воздушные цели (вроде Искандер-М или северокорейской KN-23) столицы не достигли, удар на себя принял пригород", - пишет начальник КГВА Сергей Попко.

По его словам, на тот момент уже было известно о нескольких десятках ударных БпЛА типа "Shahed", запущенных по Украине.

"Около десятка из них, после сложных маневров, пытались атаковать Киев. Но силами и средствами ПВО все ударные дроны врага были сбиты в воздушном пространстве столицы Украины (количество и тип вооружения предоставят в отчетах Воздушные Силы)", - добавил Попко.

Напомним

В ночь на воскресенье на Киевщине в результате вражеской ракетной атаки погибли мирные жители: мужчина и ребенок. Сообщается о раненых.

Также в результате атаки было повреждено 22 частных дома.