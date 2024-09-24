Ночью над Николаевской областью сбили четыре «шахеды»
Киев • УНН
Ночью силы ПВО сбили 4 «шахеды» над Николаевской областью. В результате падения обломков повреждена хозяйственная постройка и возник пожар, который быстро ликвидировали. Пострадавших нет.
Ночью россия запустила по Николаевской области четыре дрона-камикадзе, все их сбили. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
Он сообщил, что в ночь на 24 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено 4 "Шахеды". В результате падения обломков одного из сбитых БПЛА в Николаевском районе повреждено хозяйственное сооружение, которое не эксплуатировалось, и возник пожар сухой травы. Пожар оперативно ликвидировали. Пострадавших в результате падения обломков не было.
Кроме того, вчера враг атаковал Куцурубскую громаду Николаевского района FPV-дронами - в 14:57, 15:59, 17:16 и 20:17. Пострадавших нет.
Напомним
Силы ПВО успешно отразили атаку вражеских дронов на Киевскую область. Уничтожены цели, избежаны повреждения инфраструктуры и жертвы, ликвидированы локальные возгорания от обломков.
Кроме того, ночью враг с помощью БПЛА атаковал Полтавскую область, повредив частные дома и энергетическую инфраструктуру. 20 населенных пунктов остались без света, но пострадавших нет.
В Черкасской области ночью уничтожили 20 вражеских дронов, есть попадания по открытой территории в Черкассах24 сентября 2024, 05:56 • 11689 просмотров