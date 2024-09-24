Ночью над Николаевской областью сбили четыре «шахеды»

Ночью россия запустила по Николаевской области четыре дрона-камикадзе, все их сбили. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Он сообщил, что в ночь на 24 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено 4 "Шахеды". В результате падения обломков одного из сбитых БПЛА в Николаевском районе повреждено хозяйственное сооружение, которое не эксплуатировалось, и возник пожар сухой травы. Пожар оперативно ликвидировали. Пострадавших в результате падения обломков не было.

Кроме того, вчера враг атаковал Куцурубскую громаду Николаевского района FPV-дронами - в 14:57, 15:59, 17:16 и 20:17. Пострадавших нет.

Напомним

Силы ПВО успешно отразили атаку вражеских дронов на Киевскую область. Уничтожены цели, избежаны повреждения инфраструктуры и жертвы, ликвидированы локальные возгорания от обломков.

Кроме того, ночью враг с помощью БПЛА атаковал Полтавскую область, повредив частные дома и энергетическую инфраструктуру. 20 населенных пунктов остались без света, но пострадавших нет.

В Черкасской области ночью уничтожили 20 вражеских дронов, есть попадания по открытой территории в Черкассах