В Черкасской области ночью уничтожили 20 вражеских дронов, есть попадание по открытой территории в Черкассах
Киев • УНН
В течение ночи в Черкасской области силами ПВО уничтожено 20 вражеских БпЛА. Зафиксировано несколько попаданий по открытой территории в областном центре, без пострадавших. В Смеле повреждены окна домов.
В Черкасской области в течение ночи силами ПВО уничтожено 20 вражеских дронов, при этом зафиксировано несколько попаданий по открытой территории в Черкассах, в Смеле повреждены окна домов, сообщил во вторник председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
С вечера до утра враг не давал покоя защитникам нашего неба. Большинство атак они успешно отбили. По предварительным данным, всего в пределах нашей области силами ПВО, мобильных огневых групп и благодаря РЭБ-противодействию уничтожено 20 БпЛА противника. В то же время имеем и несколько попаданий по открытой территории в областном центре. Самое главное - обошлось без пострадавших. Из-за падения обломков в Смеле выбило окна в нескольких домах
Также, по его словам, в четырех случаях занималась сухая растительность. «На данный момент пожары ликвидированы», - указал он.
Обследование территории, по его словам, продолжается.
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