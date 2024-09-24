На Черкащині вночі знищили 20 ворожих дронів, є влучання по відкритій території в Черкасах
Київ • УНН
Протягом ночі в Черкаській області силами ППО знищено 20 ворожих БпЛА. Зафіксовано кілька влучань по відкритій території в обласному центрі, без постраждалих. У Смілі пошкоджено вікна будинків.
У Черкаській області протягом ночі силами ППО знищено 20 ворожих дронів, при цьому зафіксовано кілька влучань по відкритій території у Черкасах, у Смілі пошкоджено вікна будинків, повідомив у вівторок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
З вечора до ранку ворог не давав спокою оборонцям нашого неба. Більшість атак вони успішно відбили. За попередніми даними, загалом у межах нашої області силами ППО, мобільних вогневих груп і завдяки РЕБ-протидії знищено 20 БпЛА противника. Водночас маємо і кілька влучань по відкритій території в обласному центрі. Найголовніше - минулось без потерпілих. Через падіння уламків у Смілі повибивало вікна в кількох будинках
Також, з його слів, у чотирьох випадках займалась суха рослинність. "Натепер пожежі ліквідовані", - вказав він.
Обстеження території, за його словами, триває.
Над Україною вночі збили 66 "шахедів"24.09.24, 08:21 • 43880 переглядiв