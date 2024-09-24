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На Черкащині вночі знищили 20 ворожих дронів, є влучання по відкритій території в Черкасах

На Черкащині вночі знищили 20 ворожих дронів, є влучання по відкритій території в Черкасах

Київ • УНН

 • 15181 перегляди

Протягом ночі в Черкаській області силами ППО знищено 20 ворожих БпЛА. Зафіксовано кілька влучань по відкритій території в обласному центрі, без постраждалих. У Смілі пошкоджено вікна будинків.

У Черкаській області протягом ночі силами ППО знищено 20 ворожих дронів, при цьому зафіксовано кілька влучань по відкритій території у Черкасах, у Смілі пошкоджено вікна будинків, повідомив у вівторок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

З вечора до ранку ворог не давав спокою оборонцям нашого неба. Більшість атак вони успішно відбили. За попередніми даними, загалом у межах нашої області силами ППО, мобільних вогневих груп і завдяки РЕБ-протидії знищено 20 БпЛА противника. Водночас маємо і кілька влучань по відкритій території в обласному центрі. Найголовніше - минулось без потерпілих. Через падіння уламків у Смілі повибивало вікна в кількох будинках

- написав Табурець.

Також, з його слів, у чотирьох випадках займалась суха рослинність. "Натепер пожежі ліквідовані", - вказав він.

Обстеження території, за його словами, триває.

Над Україною вночі збили 66 "шахедів"24.09.24, 08:21 • 43880 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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