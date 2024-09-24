Вночі над Миколаївщиною збили чотири "шахеди"
Київ • УНН
Вночі сили ППО збили 4 "шахеди" над Миколаївською областю. Внаслідок падіння уламків пошкоджено господарчу споруду та виникла пожежа, яку швидко ліквідували. Постраждалих немає.
Вночі росія запустила по Миколаївщині чотири дрони-камікадзе, всі їх збили. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, передає УНН.
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Він повідомив, що у ніч на 24 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 4 "шахеди". Внаслідок падіння уламків одного зі збитих БПЛА у Миколаївському районі пошкоджено господарчу споруду, що не експлуатувалася, та виникла пожежа сухої трави. Пожежу оперативно ліквідували. Постраждалих внаслідок падіння уламків не було.
Окрім того, учора ворог атакував Куцурубську громаду Миколаївського району FPV–дронами - о 14:57, 15:59, 17:16 та 20:17. Постраждалих немає.
Нагадаємо
Сили ППО успішно відбили атаку ворожих дронів на Київську область. Знищено цілі, уникнуто пошкоджень інфраструктури та жертв, ліквідовано локальні загоряння від уламків.
Окрім того, уночі ворог за допомогою БПЛА атакував Полтавщину, пошкодивши приватні будинки та енергетичну інфраструктуру. 20 населених пунктів залишилися без світла, але постраждалих немає.
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