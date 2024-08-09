Ночная атака дронов на Киевщину: без пострадавших, обломки упали за пределами населенных пунктов
Киев • УНН
Российские дроны атаковали Киевскую область ночью 9 августа. Силы ПВО сбили вражеские цели, обломки упали вне населенных пунктов. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
В ночь на 9 августа армия рф атаковала дронами Киевскую область, работали силы противовоздушной обороны, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры и пострадавших не зафиксировано. Обломки сбитых дронов упали за пределами населенных пунктов. Об этом сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
Как указал Кравченко, сегодня ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами. Тревога объявлялась трижды и продолжалась более трех часов.
В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет. Падение обломков сбитых целей фиксируется за пределами населенных пунктов
У небі над Україної вночі збили 27 ударних БПЛА в семи областях9 августа 2024, 05:48 • 23013 просмотров