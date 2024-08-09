Ночная атака дронов на Киевщину: без пострадавших, обломки упали за пределами населенных пунктов

В ночь на 9 августа армия рф атаковала дронами Киевскую область, работали силы противовоздушной обороны, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры и пострадавших не зафиксировано. Обломки сбитых дронов упали за пределами населенных пунктов. Об этом сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Как указал Кравченко, сегодня ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами. Тревога объявлялась трижды и продолжалась более трех часов.

В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет. Падение обломков сбитых целей фиксируется за пределами населенных пунктов - рассказал председатель ОВА.

У небі над Україної вночі збили 27 ударних БПЛА в семи областях