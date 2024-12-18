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Nissan и Honda могут объединиться: акции Nissan взлетели на 24%: акции Nissan взлетели на 24%

Nissan и Honda могут объединиться: акции Nissan взлетели на 24%: акции Nissan взлетели на 24%

Киев  •  УНН

 • 898 просмотра

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СМИ сообщают о возможном слиянии Nissan и Honda для создания новой холдинговой компании. Объединенная компания с Mitsubishi сможет продавать более 8 млн авто ежегодно, конкурируя с Toyota и Volkswagen.

Акции Nissan Motor выросли после того, как в СМИ появилась информация о слиянии японской компании с Honda Motor, для формирования более крупной компании, которая сможет конкурировать с более крупными конкурентами и инвестировать больше в растущий рынок электромобилей, пишет УНН со ссылкой на CNBC.

Детали 

Акции Nissan подорожали на 23,7%, а у Honda упали на 3%.

По информации, Honda и Nissan рассматривают возможность создания холдинговой компании и вскоре подпишут меморандум о взаимопонимании. Также со временем они планируют присоединить компанию Mitsubishi Motors, в которой Nissan является главным акционером с 24% акций холдинговой компании, согласно сообщениям.

По словам глобального лидера по мобильным технологиям исследовательской фирмы Frost& Sullivan Вивек Вайдья, причиной слияния стали неудовлетворительные финансовые показатели Nissan.

Например, в ноябре компания Nissan опубликовала неблагоприятные результаты за второй квартал, закончившийся в сентябре, и сократила доходы за весь год и прогноз операций. 

Автопроизводитель также объявил о планах сократить 9000 рабочих мест и сократить глобальные производственные мощности на пятую часть на фоне жесткой конкуренции на основных рынках.

Nissan сократит 9 000 рабочих мест и снизит прогноз прибыли7 нояб. 2024, 16:26 • 14329 просмотров

Джо Маккейб, президент и генеральный директор AutoForecast Solutions, отметил, что Nissan нуждается в «оживлении» после отношений с Renault.

«Они [Nissan] действительно не занимали лидерской позиции ни в одном из сегментов, в которых они соревновались», - сказал он.

В своем заявлении компания Nissan отметила, что сообщения СМИ о рассмотрении компанией возможной бизнес-интеграции с Honda не базируется на объявлениях компании. Nissan заявил, что рассматривает различные возможности для будущего сотрудничества с Honda и Mitsubishi Motors, но никаких решений не принято. 

Эксперт Вивек Вайдя указал, что поскольку автопроизводители сейчас инвестируют как в транспортные средства с двигателем, так и в электромобили с аккумуляторным питанием, слияние между Honda, вторым по величине автомобилестроителем Японии, и Nissan, номером три, уменьшит инновационные риски.

По данным Nikkei, объединенное предприятие Nissan-Honda-Mitsubishi означало бы ежегодные продажи более 8 миллионов автомобилей. Это поставило бы компанию в число крупнейших в мире автопроизводителей, но все равно уступало бы японскому автопроизводителю Toyota Motor, а также немецкому автопроизводителю Volkswagen.

Такое объединение стало бы крупнейшим слиянием в автомобильной промышленности с тех пор, когда Fiat Chrysler объединился с французской PSA Groupe, чтобы создать Stellantis в январе 2021 года.

Напомним 

Ранее уже сообщалось, что Nissan Motor снизил прогноз годовой прибыли с 500 до 150 миллиардов иен из-за ухудшения ситуации в США и Китае. Компания планирует сократить 9000 сотрудников и уменьшить производственные мощности на 20%.

Алина Волянская

Алина Волянская

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