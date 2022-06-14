"Никто не записывается в очередь на смерть от российских ракет": Подоляк ответил премьеру Грузии по поводу кандидатства в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили на заявление о том, что его страна "больше заслуживает" кандидатства в ЕС, чем Украина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.
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"Никто не записывается в очередь на смерть от российских ракет, Ираклий Гарибашвили. Украина платит ужасную цену за выбор быть европейской демократией. Евросоюз платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию. Потому что ценности важнее выгоды. А что важнее для вас? Номер очереди кандидатов?" – написал Подоляк.
Дополнение
Премьер-министр Грузии Ираклий в понедельник на заседании правительства подчеркнул, что если кому и "принадлежит" статус кандидата в ЕС, то – Грузии, а затем уже Украине и Молдове.
"Если кому и принадлежит статус кандидата в ЕС, то принадлежит Грузии, а потом уже Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и из-за этого ей должно быть предоставлено, извиняюсь, если присвоение статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья, мы требуем заслуженного статуса", - сказал Гарибашвили.
Напомним
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
21 марта Европейская комиссия начала рассматривать заявку Украины на членство в ЕС.
Мобильные операторы стран Евросоюза и Украины подписали совместное заявление о скоординировании шагов по обеспечению доступной связи между абонентами. Соответствующая инициатива поможет украинским беженцам поддерживать связь с родными.
Большинство граждан Европейского союза (66%) выступают за вступление Украины в блок, "когда она будет готова". Данные опросы свидетельствуют, что с начала войны Евросоюз проявил солидарность (79%) и был единственным (63%) и скорым (58%) в своей реакции.
Европейская комиссия, как ожидается, в середине июня предоставит свой вердикт по заявке Украины, Молдовы и Грузии на получение статуса кандидата в члены ЕС.