"Ніхто не записується в чергу на смерть від російських ракет": Подоляк відповів прем'єру Грузії щодо кандидатства в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів прем'єр-міністру Грузії Іраклію Гарібашвілі на заяву про те, що його країна "більше заслуговує" на кандидатство в ЄС, ніж Україна. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Подоляка.
Цитата
"Ніхто не записується в чергу на смерть від російських ракет, Іраклій Гарібашвілі. Україна платить страшну ціну за вибір бути європейською демократією. Євросоюз платить велику ціну, аби захистити західну цивілізацію. Бо цінності важливіші за зиск. А що важливіше для вас? Номер черги на кандидатство?" - написав Подоляк.
Доповнення
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій у понеділок на засіданні уряду наголосив, що якщо кому і «належить» статус кандидата в ЄС, то - Грузії, а потім уже Україні та Молдові.
"Якщо кому і належить статус кандидата в ЄС, то належить Грузії, а потім уже Україні та Молдові. Коли кажуть, що Україна в стані війни і через це їй має бути надано, перепрошую, якщо присвоєння статусу визначається війною, ми не хочемо війни, друзі, ми вимагаємо заслуженого статусу", - сказав Гарібашвілі.
Нагадаємо
28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.
21 березня Європейська комісія почала розглядати заявку України на членство в ЄС.
Мобільні оператори країн Євросоюзу та України підписали спільну заяву щодо скоординовання кроків про забезпечення доступного зв'язку між абонентами. Відповідна ініціатива допоможе українським біженцям підтримувати зв'язок з рідними.
Більшість громадян Європейського союзу (66%) виступають за вступ України до блоку, "коли вона буде готова". Дані опитування свідчать, що з початку війни Євросоюз проявив солідарність (79%) і був єдиним (63%) і швидким (58%) у своїй реакції.
Європейська комісія, як очікується, у середині червня надасть свій вердикт щодо заявки України, Молдови та Грузії на набуття статусу кандидата в члени ЄС.