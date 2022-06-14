"Ніхто не записується в чергу на смерть від російських ракет": Подоляк відповів прем'єру Грузії щодо кандидатства в ЄС

Цитата

"Ніхто не записується в чергу на смерть від російських ракет, Іраклій Гарібашвілі. Україна платить страшну ціну за вибір бути європейською демократією. Євросоюз платить велику ціну, аби захистити західну цивілізацію. Бо цінності важливіші за зиск. А що важливіше для вас? Номер черги на кандидатство?" - написав Подоляк.

Доповнення

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій у понеділок на засіданні уряду наголосив, що якщо кому і «належить» статус кандидата в ЄС, то - Грузії, а потім уже Україні та Молдові.

"Якщо кому і належить статус кандидата в ЄС, то належить Грузії, а потім уже Україні та Молдові. Коли кажуть, що Україна в стані війни і через це їй має бути надано, перепрошую, якщо присвоєння статусу визначається війною, ми не хочемо війни, друзі, ми вимагаємо заслуженого статусу", - сказав Гарібашвілі.

Нагадаємо

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.

21 березня Європейська комісія почала розглядати заявку України на членство в ЄС.

Мобільні оператори країн Євросоюзу та України підписали спільну заяву щодо скоординовання кроків про забезпечення доступного зв'язку між абонентами. Відповідна ініціатива допоможе українським біженцям підтримувати зв'язок з рідними.

Більшість громадян Європейського союзу (66%) виступають за вступ України до блоку, "коли вона буде готова". Дані опитування свідчать, що з початку війни Євросоюз проявив солідарність (79%) і був єдиним (63%) і швидким (58%) у своїй реакції.

Європейська комісія, як очікується, у середині червня надасть свій вердикт щодо заявки України, Молдови та Грузії на набуття статусу кандидата в члени ЄС.