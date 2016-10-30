Нигериец снял клип на Рыбацком мосту в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Рэп-исполнитель из Нигерии Very The Jerry, который выдается на украинском лейбле Rookodill'a презентовал клип съемки которого проходили на башне Рыбацкого моста в Киеве на новую песню Fly With No Limits, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
"Чтобы получить несколько кадров, пришлось проявить руферские способности, но теперь я знаю, что премьера вдвое приятнее, когда понимаешь, что башня уже позади, а клип Very The Jerry - единственное, что тебе об этом напоминает", - рассказал оператор ролика Константин Михайлов.
По словам создателей работы, видео построено на игре света и тени.
Отметим, что съемки проходили на башне Рыбацкого моста в Киеве.