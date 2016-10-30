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15 марта, 19:03 • 116312 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170091 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140127 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132407 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114000 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106164 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101949 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нигериец снял клип на Рыбацком мосту в Киеве

Нигериец снял клип на Рыбацком мосту в Киеве

Киев • УНН

 • 12732 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Рэп-исполнитель из Нигерии Very The Jerry, который выдается на украинском лейбле Rookodill'a презентовал клип съемки которого проходили на башне Рыбацкого моста в Киеве на новую песню Fly With No Limits, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.

"Чтобы получить несколько кадров, пришлось проявить руферские способности, но теперь я знаю, что премьера вдвое приятнее, когда понимаешь, что башня уже позади, а клип Very The Jerry - единственное, что тебе об этом напоминает", - рассказал оператор ролика Константин Михайлов.

По словам создателей работы, видео построено на игре света и тени.

Отметим, что съемки проходили на башне Рыбацкого моста в Киеве.

Украинские Национальные Новости

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