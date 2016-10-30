Нігерієць зняв кліп на Рибальському мосту в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Реп-виконавець з Нігерії Very The Jerry, який видається на українському лейблі Rookodill’a, презентував кліп зйомки якого проходили на башті Рибальського мосту в Києві на нову пісню Fly With No Limits, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
“Щоб отримати кілька кадрів, довелося проявити руферські здібності, але тепер я знаю, що прем’єра вдвічі приємніша, коли розумієш, що башта вже позаду, а кліп Very The Jerry — єдине, що тобі про це нагадує,” — розповів оператор ролику Костянтин Михайлов.
За словами творців роботи, відео побудоване на грі світла й тіні.
Зазначимо, що зйомки проходили на башті Рибальського мосту в Києві.