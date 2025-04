Нігерієць зняв кліп на Рибальському мосту в Києві

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Реп-виконавець з Нігерії Very The Jerry, який видається на українському лейблі Rookodill’a, презентував кліп зйомки якого проходили на башті Рибальського мосту в Києві на нову пісню Fly With No Limits, передає УНН з посиланням на Сultprostir.