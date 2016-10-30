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Нігерієць зняв кліп на Рибальському мосту в Києві

Нігерієць зняв кліп на Рибальському мосту в Києві

Київ • УНН

 • 12733 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Реп-виконавець з Нігерії Very The Jerry, який видається на українському лейблі Rookodill’a, презентував кліп зйомки якого проходили на башті Рибальського мосту в Києві на нову пісню Fly With No Limits, передає УНН з посиланням на Сultprostir.

“Щоб отримати кілька кадрів, довелося проявити руферські здібності, але тепер я знаю, що прем’єра вдвічі приємніша, коли розумієш, що башта вже позаду, а кліп Very The Jerry — єдине, що тобі про це нагадує,” — розповів оператор ролику Костянтин Михайлов.

За словами творців роботи, відео побудоване на грі світла й тіні.

Зазначимо, що зйомки проходили на башті Рибальського мосту в Києві.

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