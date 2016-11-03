Незаконный допинг на 1 млн грн изъяли в Днепре
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 3 ноября. УНН. В днепровского подпольного спортивного фармацевта правоохранители изъяли много разных подконтрольных препаратов, в том числе сильнодействующих и незарегистрированных в Украине. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник Управления по обслуживанию Днепропетровской и Запорожской областей Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины Сергей Дереза.
"Задержан мужчина, который занимался незаконным распространением сильнодействующих лекарственных средств и анаболических стероидов на территории Днепропетровской и других областей Украины", - говорится в сообщении.
Эфиры тестостерона, нандролон, метандиенон и другие подобные препараты мужчина отправлял клиентам в Запорожье, Кривой Рог, Киев, Харьков, Львов, Одессу и другие регионы страны.
Незаконный предприниматель получал деньги от реализации средств на пластиковую карту коммерческого банка, и на электронные кошельки Easy Pay и WebMoney.
Всего у мужчины изъято более двух литров и около семи тысяч таблеток различных препаратов. Все изъятое сейчас направлено на экспертизу.
Открыто уголовное производство по статье ст.321 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств), максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Напомним, в Донецкой области правоохранители разоблачили незаконный сбыт наркотических и лекарственных средств, которые предназначались для лечения наркозависимых.