Незаконний допінг на 1 млн грн вилучили у Дніпрі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. У дніпровського підпільного спортивного фармацевта правоохоронці вилучили багато різних підконтрольних препаратів, у тому числі сильнодіючих і незареєстрованих в Україні. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник Управління з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України Сергій Дереза.
"Під час обшуку у чоловіка, що займався незаконним розповсюдженням сильнодіючих лікарських засобів та вигаданих торгових марок анаболічних стероїдів на території Дніпропетровської та інших областей України", - йдеться у повідомленні.
Ефіри тестостерону, нандролон, метандієнон та інші подібні препарати чоловік відправляв до клієнтів Запоріжжя, Кривого Рогу, Києва, Харкова, Львова, Одеси та інших регіонів держави.
Незаконний підприємець отримував гроші від реалізації засобів на пластикову картку комерційного банку, та на електронні гаманці Easy Pay і WebMoney.
Загалом у чоловіка вилучено більше двох літрів та близько семи тисяч пігулок різних препаратів. Все вилучене наразі направлено на експертизу.
Відкрито кримінальне провадження за статтею ст.321 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів), максимальна санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до десяти років.
Нагадаємо, на Донеччині правоохоронці викрили незаконний збут наркотичних та лікарських засобів, які призначалися для лікування наркозалежних.