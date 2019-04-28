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Неймар ударил болельщика после проигрыша в финале Кубка Франции по футболу

Неймар ударил болельщика после проигрыша в финале Кубка Франции по футболу

Киев  •  УНН

 • 11850 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар поссорился с болельщиком во время награждения после финального матча Кубка Франции по футболу, в котором столичный клуб уступил в серии пенальти "Ренн". Об этом сообщает портал The Score со ссылкой на Twitter одного из болельщиков, который находился на стадионе "Стад де Франс", передает УНН.

В субботу на стадионе в Сен-Дени состоялся финал Кубка Франции сезона-2018/19. Основное и дополнительное время завершились вничью - 2:2.

В составе "Ренна" забитым мячом отметился Эдсон Мешер, в проигравших отличились Дани Алвес и Неймар, еще один мяч защитник ПСЖ Преснель Кимпембе отправил в собственные ворота. В серии пенальти полузащитник ПСЖ Кристофер Нкунку не сумел реализовать свой удар с 11-метровой отметки, ПСЖ уступил со счетом 5:6.

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Накануне Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла приговор нападающему "Пари Сен-Жермен" Неймару за оскорбление судей.

Footage surfaces of Neymar appearing to hit a fan following PSG's cup final defeat.

( @ Vaillant92100 ) pic.twitter.com/jbBzLzelqs

- theScore (@theScore) 28 апреля 2019

Украинские Национальные Новости

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