Неймар ударил болельщика после проигрыша в финале Кубка Франции по футболу

В субботу на стадионе в Сен-Дени состоялся финал Кубка Франции сезона-2018/19. Основное и дополнительное время завершились вничью - 2:2.

В составе "Ренна" забитым мячом отметился Эдсон Мешер, в проигравших отличились Дани Алвес и Неймар, еще один мяч защитник ПСЖ Преснель Кимпембе отправил в собственные ворота. В серии пенальти полузащитник ПСЖ Кристофер Нкунку не сумел реализовать свой удар с 11-метровой отметки, ПСЖ уступил со счетом 5:6.

Накануне Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла приговор нападающему "Пари Сен-Жермен" Неймару за оскорбление судей.

Footage surfaces of Neymar appearing to hit a fan following PSG's cup final defeat.



( @ Vaillant92100 ) pic.twitter.com/jbBzLzelqs

- theScore (@theScore) 28 апреля 2019