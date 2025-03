Неймар вдарив уболівальника після програшу у фіналі Кубка Франції з футболу

У суботу на стадіоні в Сен-Дені відбувся фінал Кубка Франції сезону-2018/19. Основний і додатковий час завершилися внічию - 2:2.

У складі "Ренна" забитим м'ячем відзначився Едсон Мешер, у тих, хто програв відзначилися Дані Алвес і Неймар, ще один м'яч захисник ПСЖ Преснель Кімпембе відправив у власні ворота. У серії пенальті півзахисник ПСЖ Крістофер Нкунку не зумів реалізувати свій удар з 11-метрової позначки, ПСЖ поступився з рахунком 5:6.

Напередодні Контрольно-дисциплінарна і етична інстанція УЄФА винесла вирок нападнику "Парі Сен-Жермен" Неймару за образу суддів.

Footage surfaces of Neymar appearing to hit a fan following PSG’s cup final defeat.



(@vaillant92100) pic.twitter.com/jbBzLzelqs

— theScore (@theScore) 28 квітня 2019 р.