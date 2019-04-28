Неймар вдарив уболівальника після програшу у фіналі Кубка Франції з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Бразильський нападник "Парі Сен-Жермен" Неймар посварився з уболівальником під час нагородження після фінального матчу Кубка Франції з футболу, в якому столичний клуб поступився в серії пенальті "Ренну". Про це повідомляє портал The Score з посиланням на Twitter одного з уболівальників, який знаходився на стадіоні "Стад де Франс", передає УНН.
У суботу на стадіоні в Сен-Дені відбувся фінал Кубка Франції сезону-2018/19. Основний і додатковий час завершилися внічию - 2:2.
У складі "Ренна" забитим м'ячем відзначився Едсон Мешер, у тих, хто програв відзначилися Дані Алвес і Неймар, ще один м'яч захисник ПСЖ Преснель Кімпембе відправив у власні ворота. У серії пенальті півзахисник ПСЖ Крістофер Нкунку не зумів реалізувати свій удар з 11-метрової позначки, ПСЖ поступився з рахунком 5:6.
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Напередодні Контрольно-дисциплінарна і етична інстанція УЄФА винесла вирок нападнику "Парі Сен-Жермен" Неймару за образу суддів.
Footage surfaces of Neymar appearing to hit a fan following PSG’s cup final defeat.
(@vaillant92100) pic.twitter.com/jbBzLzelqs