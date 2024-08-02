Глава ОП Андрей Ермак призвал союзников не допустить возвращения российской оперной певицы Анны Нетребко на сцену Римской оперы, передает УНН.

"Довольно странные новости. Российское сопрано Анна Нетребко вернется на сцену Римской оперы. Это та культурная деятельница, которая в 2012 году была доверенным лицом на выборах Путина, в 2014 приезжала в Донецк и держала флаг "новороссии". Была слугой режима. И вдруг она возвращается на сцену Европы", - написал Ермак в Telegram.

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Глава ОП подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы российские деятели не имели возможности зарабатывать деньги в цивилизованном мире и продолжать нести российскую культуру в Европу и на Запад, пока россия убивает наших людей, похищает детей и убивает их ракетами.

"Нетребко не должна выступать в Европе. Единственное место для нее и ей подобным сейчас разве опера в москве. Призываю всех причастных и наших союзников отреагировать", - резюмировал Ермак.

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