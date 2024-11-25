Нетаньяху предварительно одобрил соглашение о прекращении огня с "Хезболлой" - CNN
Киев • УНН
Премьер Израиля одобрил возможное соглашение о прекращении огня с «Хезболлой», но имеет оговорки. США предлагают 60-дневное прекращение боевых действий, что может стать основой длительного перемирия.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение о прекращении огня с ливанским движением «Хезболлах». Впрочем Израиль хочет представить некоторые предостережения и передать их ливанским властям, сообщает телеканал CNN со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, передает УНН.
Детали
Эти и другие детали все еще обсуждаются, и несколько источников подчеркнули, что соглашение не будет окончательным, пока не будут решены все вопросы. Соглашение о прекращении огня также должно быть одобрено израильским правительством, чего еще не произошло.
Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что переговоры, похоже, положительно продвигаются к соглашению, но признали, что, поскольку Израиль и «Хезболла» наносить удары по друг другу, один неверный шаг может перечеркнуть переговоры.
На прошлой неделе посол Соединенных Штатов Амос Хохштайн заявил в Бейруте, что соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном «в пределах нашей досягаемости», но в конечном итоге это «решение сторон».
Израиль и Ливан на пороге соглашения о прекращении огня - Axios25 нояб. 2024, 07:49 • 10226 просмотров
Он встретился с премьер-министром Ливана Наджибом Микати и спикером парламента Набихом Берри, представителем «Хезболлы» на переговорах, и сказал, что состоялись «конструктивные» и «очень хорошие дискуссии с целью сокращения разногласий».
Поддержанное США предложение имеет целью достичь 60-дневного прекращения боевых действий, которое, как некоторые надеются, может стать основой для длительного перемирия.
В воскресенье аналитик CNN и репортер Axios Барак Равид со ссылкой на источник сообщил, что в субботу Хохштайн заявил израильскому послу в Вашингтоне, что если Израиль не даст положительного ответа в ближайшие дни на предложение о прекращении огня, он выйдет из посреднических усилий.
Около 250 снарядов выпущено Хезболлой по Израилю25 нояб. 2024, 07:40 • 10170 просмотров