Нет причины для Финляндии отправлять войска в Украину - Стубб

Нет никакой причины для Финляндии отправлять войска в Украину. Страна поддерживает Украину всеми возможными способами сейчас. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

Нет никакой причины для Финляндии посылать войска в Украину. Мы поддерживаем Украину всеми возможными способами в данный момент. Мы сделали это не только путем подписания соглашения по безопасности, не только 23-мя пакетами помощи" - сказал Стубб.

Он отметил, что очень важно, чтобы Европа, США и запад сфокусировались на том, что они могут реалистично сделать для Украины.

Для меня это предоставление Украине вооружения, боеприпасов, предоставление Украине тренировки и предоставление пути к членству в ЕС и НАТО - рассказал Стубб.

Дополнение

Финляндия объявила о 23-м пакете помощи Украине на сумму 188 млн евро. Туда вошли системы ПВО и боеприпасы для артиллерии крупных калибров.

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление об отправке войск в Украину и подчеркнул, что "Франция является силой мира".

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