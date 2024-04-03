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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
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Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

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Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
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Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
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Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

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Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
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Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

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Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
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Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128721 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

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2 апреля 2024, 12:04  •  123830 просмотра

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28 марта 2024, 13:27  •  498369 просмотра

Нет причины для Финляндии отправлять войска в Украину - Стубб

Финляндия не планирует отправлять войска в Украину, но поддерживает Украину через пакеты военной помощи, включая системы противовоздушной обороны и боеприпасы, а также выступает за членство Украины в ЕС и НАТО.

Война •   •  7726 просмотра
Нет причины для Финляндии отправлять войска в Украину - Стубб

Чешской инициативе по закупке боеприпасов для Киева нужно больше денег - глава МИД страны

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС требует большего финансирования, о чем заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, призывая союзников выделить больше денег, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.

Война •   •  6889 просмотра
Чешской инициативе по закупке боеприпасов для Киева нужно больше денег - глава МИД страны

Увидел места ожесточенных боев и уничтоженную "Мрию": президент Финляндии посетил Гостомель

Президент Финляндии Александр Стубб посетил разрушенный аэропорт "Антонов" в Гостомеле, где украинские воины показали ему места ожесточенных боев и остатки крупнейшего в мире транспортного самолета "Мрия", уничтоженного российскими оккупантами.

Война •   •  11627 просмотра
Увидел места ожесточенных боев и уничтоженную "Мрию": президент Финляндии посетил Гостомель

Полмиллиона не нужно: Зеленский о мобилизации

Украине не нужно мобилизовать полмиллиона человек, но точное необходимое количество не будет объявлено публично, поскольку россия готовится мобилизовать 300 000 дополнительных солдат 1 июня, по словам президента Владимира Зеленского.

Война •   •  11782 просмотра
Полмиллиона не нужно: Зеленский о мобилизации

Центральный банк Китая стремится к дополнительным шагам для стимулирования спроса в стране и укрепления доверия

Центральный банк Китая обещает внедрять разумную и эффективную монетарную политику, а также активно работать над стимулированием внутреннего спроса и укреплением доверия, чтобы стимулировать экономическое восстановление в стране.

Новости Мира •   •  10167 просмотра
Центральный банк Китая стремится к дополнительным шагам для стимулирования спроса в стране и укрепления доверия

Папа Франциск почтил память павшего под Авдеевкой воина и призвал помолиться за погибших в безумии войны в Украине

Папа Римский Франциск почтил память павшего под Авдеевкой украинского воина и призвал помолиться за погибших в безумии войны в Украине.

Общество •   •  11385 просмотра
Папа Франциск почтил память павшего под Авдеевкой воина и призвал помолиться за погибших в безумии войны в Украине

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Украинские специализированные импортеры берут на себя гарантии на поставку определенных боеприпасов при закупке снарядов для министерства обороны, выступая посредниками.

Война •   •  34176 просмотра
Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Премьер-министру Нидерландов Рютте не хватает лишь 4 голоса, чтобы стать новым генсеком НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который баллотируется на должность Генерального секретаря НАТО, должен заручиться поддержкой еще 4 стран - Венгрии, Румынии, Словакии и Турции - для обеспечения единодушного одобрения, необходимого для назначения.

Новости Мира •   •  7609 просмотра
Премьер-министру Нидерландов Рютте не хватает лишь 4 голоса, чтобы стать новым генсеком НАТО

В Киеве расцвели первые магнолии и сакуры

В Киеве начали цвести первые магнолии и сакуры, которые можно увидеть в ботанических садах, парках и скверах в разных районах города. Ожидается, что их пышное цветение продлится около двух недель.

Общество •   •  10729 просмотра
В Киеве расцвели первые магнолии и сакуры

Беспорядки после выборов в Турции: один человек погиб, четверо ранены

Брат кандидата от оппозиции был убит, еще четверо получили ранения в ходе столкновений между противниками и сторонниками недавно избранного мэра от правящей партии на юго-востоке Турции.

Новости Мира •   •  8433 просмотра
Беспорядки после выборов в Турции: один человек погиб, четверо ранены