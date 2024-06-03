Несмотря на то, что рынок фактически не существует, морпехи все равно продолжают удерживать этот плацдарм-Плетенчук
Киев • УНН
Несмотря на разрушение всех сооружений в крынках Херсонской области, украинские морские пехотинцы продолжают удерживать этот плацдарм, отражая многочисленные попытки противника штурмовать этот район и остров Нестрига.
Несмотря на то, что в крынках на Херсонщине фактически уничтожены все сооружения, за которыми можно было бы прятаться, украинские морпехи все равно продолжают удерживать этот плацдарм. Об этом во время брифинга заявил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, передает УНН.
Детали
5 попыток штурмов на Крынки и одна попытка штурма на остров Нестрига. С островом Нестрига у них опять не получилось. Там картина, которая осталась после этой попытки такова, что цензура ее не пропускает в социальные сети. Что касается крынок, несмотря на то, что фактически населенного пункта не существует, фактически там уже нет никаких сооружений, вне которых можно было бы прятаться, морпехи все равно держат этот плацдарм. Враги прекрасно понимают его важность, поэтому стараются закрепиться на Нестризе
Он также отметил, что за прошедшие сутки враг на юге потерял 10 орудий.
Выполняет он (враг - ред.) плане по своим потерям. Вчера там у нас было 108 человек, половина из них - погибшими, а позавчера было 180, из них - 80 погибшими. Можно сказать, что ситуация, несмотря на то, что она достаточно напряженная, она контролируемая. Продолжаются боевые действия и сегодня. Мы так же применяем разнообразные системы вооружения. По FPV-дронам имеем преимущество над врагом
Напомним
Ситуация в южных регионах остается стабильно напряженная, но за прошедшую неделю наблюдается некоторое ослабление штурмовых действий со стороны оккупантов. За прошедшие двое суток уменьшилось количество штурмов.
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Несмотря на то, что рынок фактически не существует, морпехи все равно продолжают удерживать этот плацдарм-Плетенчук
Несмотря на разрушение всех сооружений в крынках Херсонской области, украинские морские пехотинцы продолжают удерживать этот плацдарм, отражая многочисленные попытки противника штурмовать этот район и остров Нестрига.
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