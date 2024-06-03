Попри те, що Кринок фактично не існує, морпіхи все одно продовжують утримувати цей плацдарм - Плетенчук
Київ • УНН
Попри руйнування всіх споруд в Кринках Херсонської області, українські морські піхотинці продовжують утримувати цей плацдарм, відбиваючи численні спроби противника штурмувати цей район і острів Нестрига.
Попри те, що у Кринках на Херсонщині фактично знищені всі споруди, за якими можна було б ховатися, українські морпіхи все одно продовжують утримувати цей плацдарм. Про це під час брифінгу заявив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, передає УНН.
Деталі
5 спроб штурмів на Кринки і одна спроба штурму на острів Нестрига. З островом Нестрига в них знову не вийшло. Там картина, яка залишилася після цієї спроби така, що цензура її не пропускає у соціальні мережі. Що стосується Кринок, попри те, що фактично населеного пункту не існує, фактично там вже немає ніяких споруд, поза які можна було б ховатися, морпіхи все одно тримають цей плацдарм. Вороги чудово розуміють його важливість, тому намагаються закріпитися на Нестризі
Він також зазначив, що минулої доби ворог на півдні втратив 10 гармат.
Виконує він (ворог - ред.) план і по своїм втратам. Вчора там у нас було 108 осіб, половина з них - загиблими, а позавчора було 180, з них - 80 загиблими. Можна сказати, що ситуація, незважаючи на те, що досить напружена, вона контрольована. Тривають бойові дії і сьогодні. Ми так само застосовуємо різноманітні системи озброєння. По FPV-дронам маємо перевагу над ворогом
Нагадаємо
Ситуація у південних регіонах залишається стабільно напружена, але за минулий тиждень спостерігається деяке послаблення штурмових дій з боку окупантів. За минулі дві доби зменшилася кількість штурмів.