Попри те, що Кринок фактично не існує, морпіхи все одно продовжують утримувати цей плацдарм - Плетенчук

Попри те, що у Кринках на Херсонщині фактично знищені всі споруди, за якими можна було б ховатися, українські морпіхи все одно продовжують утримувати цей плацдарм. Про це під час брифінгу заявив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, передає УНН.

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5 спроб штурмів на Кринки і одна спроба штурму на острів Нестрига. З островом Нестрига в них знову не вийшло. Там картина, яка залишилася після цієї спроби така, що цензура її не пропускає у соціальні мережі. Що стосується Кринок, попри те, що фактично населеного пункту не існує, фактично там вже немає ніяких споруд, поза які можна було б ховатися, морпіхи все одно тримають цей плацдарм. Вороги чудово розуміють його важливість, тому намагаються закріпитися на Нестризі