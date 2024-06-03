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Попри те, що Кринок фактично не існує, морпіхи все одно продовжують утримувати цей плацдарм - Плетенчук

Попри те, що Кринок фактично не існує, морпіхи все одно продовжують утримувати цей плацдарм - Плетенчук

Київ • УНН

 • 19624 перегляди

Попри руйнування всіх споруд в Кринках Херсонської області, українські морські піхотинці продовжують утримувати цей плацдарм, відбиваючи численні спроби противника штурмувати цей район і острів Нестрига.

Попри те, що у Кринках на Херсонщині фактично знищені всі споруди, за якими можна було б ховатися, українські морпіхи все одно продовжують утримувати цей плацдарм. Про це під час брифінгу заявив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, передає УНН.

Деталі

5 спроб штурмів на Кринки і одна спроба штурму на острів Нестрига. З островом Нестрига в них знову не вийшло. Там картина, яка залишилася після цієї спроби така, що цензура її не пропускає у соціальні мережі. Що стосується Кринок, попри те, що фактично населеного пункту не існує, фактично там вже немає ніяких споруд, поза які можна було б ховатися, морпіхи все одно тримають цей плацдарм. Вороги чудово розуміють його важливість, тому намагаються закріпитися на Нестризі

- сказав Плетенчук.

Він також зазначив, що минулої доби ворог на півдні втратив 10 гармат.

Виконує він (ворог - ред.) план і по своїм втратам. Вчора там у нас було 108 осіб, половина з них - загиблими, а позавчора було 180, з них - 80 загиблими. Можна сказати, що ситуація, незважаючи на те, що досить напружена, вона контрольована. Тривають бойові дії і сьогодні. Ми так само застосовуємо різноманітні системи озброєння. По FPV-дронам маємо перевагу над ворогом

 - додав Плетенчук.

Нагадаємо

Ситуація у південних регіонах залишається стабільно напружена, але за минулий тиждень спостерігається деяке послаблення штурмових дій з боку окупантів. За минулі дві доби зменшилася кількість штурмів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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