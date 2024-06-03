Ситуація на півдні залишається стабільно напружена, однак минулого тижня відбулося послаблення штурмових дій - Плетенчук
Київ • УНН
Ситуація в південних регіонах залишається стабільно напруженою, але за останній тиждень відбулося деяке ослаблення штурмових операцій окупантів, при цьому за останні два дні кількість нападів зменшилася.
Ситуація у південних регіонах залишається стабільно напружена, але за минулий тиждень спостерігається деяке послаблення штурмових дій з боку окупантів. За минулі дві доби зменшилася кількість штурмів. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Ситуація у нас стабільно напружена, але на фоні минулого тижня, можу сказати, що є деяке послаблення. Зменшилося кількість штурмів останні дві доби. Якщо до цього це було півтора-два десятки, то вчора загальна кількість була 12, з них половина - Оріхівський напрямок, половина - Дніпровський напрямок, тобто Херсонщина. Серед тих штурмів, які відбулися на Херсонщині, один з них був на Нестригу. Цей штурм був безуспішний, але тримати там оборону досить складно,
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