Ситуация на юге остается стабильно напряженная, однако на прошлой неделе произошло ослабление штурмовых действий - Плетенчук

Ситуация в южных регионах остается стабильно напряженная, но за прошедшую неделю наблюдается некоторое ослабление штурмовых действий со стороны оккупантов. За прошедшие двое суток уменьшилось количество штурмов. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Ситуация у нас стабильно напряженная, но на прошлой неделе, могу сказать, что есть некоторое послабление. Уменьшилось количество штурмов последние двое суток. Если до этого это было полтора-два десятка, то вчера общее количество было 12, из них половина - Ореховское направление, половина - Днепровское направление, то есть Херсонщина. Среди тех штурмов, которые произошли на Херсонщине, один из них был на Нестриге. Этот штурм был безуспешен, но держать там оборону довольно сложно, - сказал Плетенчук.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 511 130 человек, 7779 танков и сотен единиц военной техники.