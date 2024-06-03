Ситуация на юге остается стабильно напряженная, однако на прошлой неделе произошло ослабление штурмовых действий - Плетенчук
Киев • УНН
Ситуация в южных регионах остается стабильно напряженной, но за последнюю неделю произошло некоторое ослабление штурмовых операций оккупантов, при этом за последние два дня количество нападений уменьшилось.
Ситуация в южных регионах остается стабильно напряженная, но за прошедшую неделю наблюдается некоторое ослабление штурмовых действий со стороны оккупантов. За прошедшие двое суток уменьшилось количество штурмов. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.
Ситуация у нас стабильно напряженная, но на прошлой неделе, могу сказать, что есть некоторое послабление. Уменьшилось количество штурмов последние двое суток. Если до этого это было полтора-два десятка, то вчера общее количество было 12, из них половина - Ореховское направление, половина - Днепровское направление, то есть Херсонщина. Среди тех штурмов, которые произошли на Херсонщине, один из них был на Нестриге. Этот штурм был безуспешен, но держать там оборону довольно сложно,
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