Несмотря на пошлины США на сталь и алюминий Бразилия не вступит в торговую войну

Бразильское правительство не будет вступать в торговую войну с Соединенными Штатами после того, как президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлину на импорт стали и алюминия. Об этом пишет CNN, со ссылкой на одного из бразильских министров, пишет УНН.

Правительство вообще не обсуждало этот вопрос», - сказал на пресс-конференции министр институциональных отношений Бразилии Александре Падилья. Он отметил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва «всегда очень четко говорил, что торговая война не приносит пользы никому». Падилья добавил, что Бразилия выступает за укрепление торговли со своими партнерами, а не за участие в любой торговой войне, - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Министерства торговли США, Бразилия является вторым по величине экспортером стали в США после Канады.

Противоположная реакция Канады

Между тем издание пишет, что реакция премьер-министра Канады Джастина Трюдо была другой на решение Трампа. Он назвал тарифы абсолютно неоправданными.

«Мы являемся ближайшим союзником США, наши экономики интегрированы. Канадская сталь и алюминий используются в ряде ключевых американских отраслей, будь то оборона, судостроение, производство, энергетика, автомобилестроение. Вместе мы делаем Северную Америку более конкурентоспособной