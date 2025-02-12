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Незважаючи на мита США на сталь і алюміній Бразилія не вступить у торговельну війну

Незважаючи на мита США на сталь і алюміній Бразилія не вступить у торговельну війну

Київ • УНН

 • 30107 перегляди

Бразильський уряд не вступатиме в торгову війну зі США через 25% мита на сталь і алюміній. Канада, другий найбільший експортер сталі в США, натомість різко розкритикувала це рішення.

Бразилський уряд не буде вступати в торговельну війну зі Сполученими Штатами після того, як президент США Дональд Трамп запровадив 25% мито на імпорт сталі та алюмінію. Про це пише CNN, на посилання на одного одного з бразильських міністрів, пише УНН.

Уряд узагалі не обговорював це питання", - сказав на прес-конференції міністр інституціональних відносин Бразилії Александре Паділья. Він зазначив, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва "завжди дуже чітко говорив, що торгова війна не приносить користі нікому". Паділья додав, що Бразилія виступає за зміцнення торгівлі зі своїми партнерами, а не за участь у будь-якій торговельній війні,

- йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Міністерства торгівлі США, Бразилія є другим за величиною експортером сталі в США після Канади.

Протилежна реакція Канади

Тим часомвидання пише, що реакція прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо була іншою на рішення Трампа. Він назвав тарифи абсолютно невиправданими.

"Ми є найближчим союзником США, наші економіки інтегровані. Канадська сталь і алюміній використовуються в низці ключових американських галузей, чи то оборона, суднобудування, виробництво, енергетика, автомобілебудування. Разом ми робимо Північну Америку більш конкурентоспроможною

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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ministerstvo-torhivli-sshaМіністерство торгівлі США
brazyliiaБразилія
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