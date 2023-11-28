Непогода в Украине: обесточены более трех сотен городов и сел, в снежном плену оказались почти две тысячи автомобилей

Из-за непогоды обесточены более трех сотен населенных пунктов в четырех регионах Украины. Перекрыто движение автотранспорта на 5 дорогах Николаевской, Одесской и Кировоградской областей. Из снежного плена по состоянию на 19:00 спасатели отбуксировали почти две тысячи автомобилей. О ликвидации последствий непогоды отчитывается ГСЧС, передает УНН.

Детали

В Николаевской области замело две автодороги, движение по ним перекрыто. Это трассы: Т-15-06 "Николаев - Доманевка - Березки"; Т-15-10 "Арбузинка - Новая Одесса".

Согласно последним данным спасатели отбуксировали 1783 транспортных средства.

По информации Нацполиции в местах временного отстоя на территории Одесской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Киевской областей находится около 585 грузовых транспортных средств.

В то же время по информации Укравтодора проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

Ситуация с электроэнергией

Согласно данным правительственного портала работы по устранению последствий непогоды продолжаются.

Обесточенными по состоянию на вечер вторника оставались 357 населенных пунктов.

Для восстановления электроснабжения привлекли 265 аварийно-восстановительных бригад и 282 единицы техники.

Самая сложная ситуация из-за непогоды в Николаевской и Одесской областях.

Одесская область

Обесточены 260 населенных пунктов. Это 73 тысячи потребителей. Над восстановлением электроснабжения работает 112 бригад энергетиков, 121 единица техники.

Николаевская область

По состоянию на вечер запитано 72 населенных пункты - 10,8 тысячи абонентов. Однако, в области из-за непогоды полностью или частично обесточенными остаются 46 населенных пунктов (9,3 тысячи потребителей).

Для обеспечения жителей Николаевщины светом в усиленном режиме работают 112 аварийно-восстановительных бригад и 112 единиц техники.

Сумская область

Заживлено 5,2 тысячи потребителей, которые теряли свет вследствие непогоды, и 169 абонентов - это 2 населенных пункта, обесточенных из-за боевых действий. В результате боевых действий отключено 56 населенных пунктов (2,6 тысячи потребителей). Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Херсонская область

В течение дня энергетики подали свет в 19 населенным пунктам (8,9 тысячи абонентов). В области остаются обесточенными из-за боевых действий 60 населенных пунктов - 28 точек учета.

Днепропетровская область

В области восстановлено электроснабжение 25 населенным пунктам - это 11,6 тысячи потребителей. За день отключались от электроснабжения 119 населенных пунктов (более 10 тысяч точек учета).

Донецкая область

Без электроснабжения из-за непогоды остаются 12 населенных пунктов. Организована работа в аварийном режиме - 39 бригад, 47 единиц техники.

Запорожская область

Все, кто остался из-за непогоды без света, еще в 9 вечера были снова запитаны.

Однако, по технологическим причинам без электроснабжения остаются 7 населенных пунктов в регионе (6,5 тысячи потребителей). потребителей). Кроме того, из-за боевых действий и технических причин - без света 64 населенных пункта - почти 26 тысяч точек учета.

Кировоградская область

Из-за погоды от электроснабжения на данный момент отключено 274 пользователя. Работают 2 бригады, 2 единицы техники.

В целом ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая.

Чиновники подчеркивают, что применение плановых отключений бытовых потребителей не предполагается.