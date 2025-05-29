Непогода оставила без света часть жителей Полтавской области

В Полтавской области из-за непогоды обесточены 7 населенных пунктов, в общей сложности затронуло более 500 потребителей, сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram в четверг, пишет УНН.

Из-за неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение линий электропередач в 7 населенных пунктах Гадячской, Диканьской и Кобелякской ТГ. Без света остались 55 юридических и 526 бытовых потребителей - сообщил Когут.

Специалисты, по его словам, уже работают над восстановлением электроснабжения.

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