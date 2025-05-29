Непогода оставила без света часть жителей Полтавской области

$41.680.11
47.310.02
ukenru
Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным
28 мая, 17:16 • 24168 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
28 мая, 14:57 • 71199 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
28 мая, 12:43 • 81714 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

28 мая, 10:11 • 94125 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
28 мая, 09:43 • 91706 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
28 мая, 07:55 • 166393 просмотра

Галущенко о возможных планах рф перезапустить ЗАЭС: "Могут привести к непредсказуемым последствиям"

Эксклюзив
28 мая, 06:00 • 71731 просмотра

Усиление лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы и объяснил на кого это повлияет

28 мая, 05:00 • 185813 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

Эксклюзив
27 мая, 13:16 • 233800 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция

Эксклюзив
27 мая, 11:19 • 113705 просмотра

Лето 2025 в цветах и стилях: главные тренды интерьера

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.6м/с
84%
744мм
Популярные новости

Трамп заявил, что не "струсил", отказавшись от высоких пошлин - AP

28 мая, 20:10 • 16678 просмотра

Турция и Бельгия присоединятся к коалиции дронов для Украины

28 мая, 20:20 • 16679 просмотра

В санкт-петербурге масштабный пожар на стратегическом заводе "авангард": что известно

00:27 • 10390 просмотра

В ночь на 29 мая москву атаковали беспилотники: под удар попал жилой комплекс

02:03 • 33854 просмотра

В Николаевской области задержали мужчину за изнасилование односельчанки: подробности

02:35 • 18532 просмотра
публикации

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 107901 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 185813 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 196703 просмотра

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

27 мая, 14:30 • 201419 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив

27 мая, 13:16 • 233800 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Фридрих Мерц

Франк-Вальтер Штайнмайер

Хакан Фидан

Петтери Орпо

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Киев

Берлин

Ватикан

Вашингтон

Белый дом

Реклама
УНН Lite

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 68344 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 129894 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 69685 просмотра

HBO официально представило актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Гермиону и Рона в новом сериале

27 мая, 16:05 • 72719 просмотра

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

27 мая, 09:48 • 138897 просмотра
Актуальное

Facebook

Телеграмма

Старлинк

Financial Times

YouTube

Непогода оставила без света часть жителей Полтавской области

Киев • УНН

 • 642 просмотра

Из-за непогоды в Полтавской области обесточены 7 населенных пунктов в Гадячской, Диканьской и Кобелякской громадах. Без света остались более 500 потребителей.

Непогода оставила без света часть жителей Полтавской области

В Полтавской области из-за непогоды обесточены 7 населенных пунктов, в общей сложности затронуло более 500 потребителей, сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram в четверг, пишет УНН.

Из-за неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение линий электропередач в 7 населенных пунктах Гадячской, Диканьской и Кобелякской ТГ. Без света остались 55 юридических и 526 бытовых потребителей

- сообщил Когут.

Специалисты, по его словам, уже работают над восстановлением электроснабжения.

Прохладно и с дождями: чего ожидать украинцам от погоды 29 мая29.05.25, 06:58 • 1200 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
Полтавская область
Brent
$65.19
Bitcoin
$107,573.50
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,293.25
Ethereum
$2,727.23