Непогода оставила без света часть жителей Полтавской области
Киев • УНН
Из-за непогоды в Полтавской области обесточены 7 населенных пунктов в Гадячской, Диканьской и Кобелякской громадах. Без света остались более 500 потребителей.
В Полтавской области из-за непогоды обесточены 7 населенных пунктов, в общей сложности затронуло более 500 потребителей, сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram в четверг, пишет УНН.
Из-за неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение линий электропередач в 7 населенных пунктах Гадячской, Диканьской и Кобелякской ТГ. Без света остались 55 юридических и 526 бытовых потребителей
Специалисты, по его словам, уже работают над восстановлением электроснабжения.
Прохладно и с дождями: чего ожидать украинцам от погоды 29 мая29.05.25, 06:58 • 1200 просмотров