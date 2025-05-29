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Негода залишила без світла частину жителів Полтавщини

Київ • УНН

 • 1266 перегляди

Через негоду на Полтавщині знеструмлено 7 населених пунктів у Гадяцькій, Диканській та Кобеляцькій громадах. Без світла залишилися понад 500 споживачів.

Негода залишила без світла частину жителів Полтавщини

У Полтавській області через негоду знеструмило 7 населених пунктів, загалом зачепило понад 500 споживачів, повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram у четвер, пише УНН.

Через несприятливі погодні умови сталося аварійне відключення ліній електропередач у 7 населених пунктах Гадяцької, Диканської та Кобеляцької ТГ. Без світла залишилися 55 юридичних та 526 побутових споживачів

- повідомив Когут.

Фахівці, з його слів, уже працюють над відновленням електропостачання.

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Юлія Шрамко

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