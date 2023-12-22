Непогода оставила без света 387 населенных пунктов в Украине

На фоне осложнения погодных условий по Украине без света остались 387 населенных пунктов в пяти областях, проезд на основных дорогах обеспечен после ограничений накануне, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

По информации Укрэнерго, обесточены 387 населенных пунктов в 5 областях (Закарпатская - 271, Львовская - 60, Донецкая - 41, Харьковская - 8 и Ивано-Франковская - 7). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По информации Агентства восстановления, проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

21 декабря в результате ухудшения погодных условий на территории Закарпатской и частично Львовской областей (интенсивные осадки в виде снега) с 21:30 было введено временное ограничение движения крупногабаритных транспортных средств на участке дорог М-06 "Киев-Чоп" и Н-13 "Львов-Ужгород".

Наблюдалось осложнение проезда на территории Львовской области вблизи села Тухолька Стрыйского района (пробка из 30 грузовых автомобилей протяженностью 5 км, связанная с подъемом). Привлекали ГСЧС, оказали помощь в буксировке 9 автомобилей (Львовская область), проведена уборка и раскряжевка 50 поваленных деревьев (Закарпатская область).

С 03:50 22 декабря все ограничения в движении сняты, движение полностью восстановлено. Сейчас наблюдаются осадки в виде небольшого снега с дождем на территории Закарпатской области.

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