Непогода оставила без света 387 населенных пунктов в Украине
Непогода оставила без света 387 населенных пунктов в Украине, задев пять областей, движение по основным дорогам есть.
Вражеская атака дронов: в Киевской области обломки повредили три дома
Обломки российского беспилотника повредили три частных дома в Киевской области, один из них загорелся, но его быстро потушили; о жертвах не сообщается.
Бесконечно смелые люди - Зеленский поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Президент Зеленский поздравил украинских энергетиков с профессиональным праздником, отметив их храбрость и преданность делу в сложных условиях.
Зеленский подписал закон об упрощении ввоза гуманитарной помощи: что он предусматривает
Президент Украины Зеленский подписал закон, который упрощает импорт гуманитарной помощи, в частности освобождает от налогообложения автомобили для военных нужд. Закон также поддерживает энергетический сектор и требует электронной отчетности о помощи с 2024 года.
Трое погибших, девять раненых - последствия вражеского обстрела Донетчины
В Донецкой области в результате российских обстрелов 21 декабря погибли трое жителей и девять получили ранения.
В Киеве восстановили водоснабжение и частично открыли движение после аварии на водопроводе
В Киеве восстановили водоснабжение на улице Деревлянской и частично открыли движение транспорта после аварии на водопроводе.
россияне 181 раз обстреляли Запорожскую область, без жертв среди гражданских - ОВА
Российские войска совершили 181 обстрел в Запорожской области, включая ракетный и беспилотные удары, без жертв среди мирного населения, сообщил Юрий Малашко.
россияне за сутки атаковали более 20 населенных пунктов Харьковщины: били из авиации, артиллерии и минометов
Российские войска атаковали более 20 населенных пунктов Харьковской области, используя авиацию, артиллерию и минометы, нанеся разрушения, но обошлось без жертв.
На Николаевщине ночью уничтожили 10 "шахедов", из-за попадания БпЛА произошел пожар на инфраструктурном объекте
Противовоздушная оборона Николаевской области за ночь уничтожила 10 беспилотников "шахид", но один удар БПЛА вызвал пожар на инфраструктурном объекте.
В Хмельницкой области ночью уничтожили "шахед"
В Хмельницкой области во время воздушной тревоги был сбит вражеский беспилотник типа "шахед".