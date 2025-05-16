Украинский чиновник, который решил не называть своего имени, заявил, что россия направила "фиктивную делегацию" на мирные переговоры в Стамбул. Он подчеркнул, что без решительных и болезненных шагов россию не заставить идти на реальные переговоры, сообщает Telegrapf, пишет УНН.

Детали

Я думаю, что российская делегация была фиктивной, без какого-либо реального намерения вести переговоры, кроме повторения своих требований и исследования того, готова ли Украина пойти на больше уступок – сказал чиновник.

Он добавил, что несмотря на хорошие заявления от европейцев, только реальные шаги могут изменить подход россии и заставить ее согласиться на реальные переговоры.

Хорошо, что у нас есть хорошие заявления от европейцев, но без решительных и болезненных шагов мы не заставим Россию согласиться на реальные переговоры - отметил аноним.

Дополнение

Во время переговоров в Стамбуле глава российской делегации владимир мединский попытался давить на украинских делегатов, цитируя Отто фон Бисмарка и Наполеона Бонапарта. Впрочем, обе упомянутые исторические фигуры никогда не говорили того, что приписал им мединский, сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Турецкий чиновник заявил, что пятничные переговоры между Украиной и россией были "более позитивными, чем ожидалось", через несколько часов после завершения встречи в Стамбуле.