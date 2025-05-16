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Неназваний український посадовець розкритикував "фіктивну делегацію" росіян - Telegraph

Київ • УНН

 • 3196 перегляди

Анонімний український посадовець заявив, що росія направила на мирні переговори до Стамбула делегацію, яка не мала наміру домовлятися. Без рішучих кроків змусити РФ до реальних переговорів неможливо.

Неназваний український посадовець розкритикував "фіктивну делегацію" росіян - Telegraph

Український посадовець, який вирішив не називати свого імені, заявив, що росія направила "фіктивну делегацію" на мирні переговори до Стамбула. Він наголосив, що без рішучих та болісних кроків росію не змусити іти на реальні переговори, повідомляє Telegrapf, пише УНН.

Деталі

Я думаю, що російська делегація була фіктивною, без жодного реального наміру вести переговори, окрім повторення своїх вимог та дослідження того, чи готова Україна піти на більше поступок

– сказав посадовець.

Він додав, що попри гарні заяви від європейців лише реальні кроки можуть змінити підхід росії та змусити її погодитись на реальні переговори.

Добре, що ми маємо гарні заяви від європейців, але без рішучих і болісних кроків ми не змусимо Росію погодитися на реальні переговори

- зазначив анонім.

Доповнення

Під час переговорів у Стамбулі голова російської делегації володимир мединський спробував тиснути на українських делегатів, цитуючи Отто фон Бісмарка та Наполеона Бонапарта. Втім, обидві згадані історичні постаті ніколи не говорили того, що приписав їм мединський, повідомив глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Турецький чиновник заявив, що п'ятничні переговори між Україною та росією були "більш позитивними, ніж очікувалося", через кілька годин після завершення зустрічі у Стамбулі.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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