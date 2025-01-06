Недекларирование имущества на более 100 тыс. долларов: и.о. главы Гостаможни получил подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении и.о. председателя Государственной таможенной службы Украины. По данным следствия, он не внес в декларацию сведения о жилом доме и земельном участке под Киевом. Имущество стоимостью более $100 тысяч долларов было оформлено на родственника жены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Сейчас исполняет обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины Сергей Звягинцев.

При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении исполняющему обязанности Председателя Государственной таможенной службы Украины в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции" - говорится в сообщении САП.

Действия чиновника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что в декларациях за 2021 - 2023 годы чиновник не отразил сведений о жилом доме площадью 236,8 кв. м. и земельном участке под Киевом, на котором он расположен.

Указанная недвижимость, общая стоимость которой достигает более 100 тыс. долл. США, была оформлена на близкого родственника жены, однако фактически ее владельцем и распорядителем был чиновник и его семья, указали в САП.

Справочно

1 февраля 2023 года Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины Сергея Звягинцева.

С 2001-го по 2015 год Звягинцев работал в Минэкономики. С 2001 по 2003 год - ведущим специалистом, с 2003 года - на руководящих должностях начальника отдела организационного обеспечения развития внешнеэкономической политики, начальника отдела по вопросам развития рынка услуг во внешней торговле, директора департамента государственной политики в сфере внешней торговли и др.

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