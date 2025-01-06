Недекларирование имущества на более 100 тыс. долларов: и.о. главы Гостаможни получил подозрение

ukenru
Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 62525 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 111932 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 182535 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 407940 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 324289 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 447102 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 222329 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 187006 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 143616 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 123113 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 115709 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 102541 просмотра
От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

13:18 • 35126 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

13:31 • 66217 просмотра
Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

13:40 • 34295 просмотра
публикации
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

13:31 • 66217 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 102541 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 115709 просмотра
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 191031 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 407936 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

15:02 • 21059 просмотра
Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

13:40 • 34295 просмотра
От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

13:18 • 35126 просмотра
Шутка на «Золотом глобусе» относительно жениха смутила Селену Гомес

Шутка на «Золотом глобусе» относительно жениха смутила Селену Гомес

 • 114557 просмотра
Меган Маркл провела ребрендинг в новом шоу на Netflix: о чем идет речь

Меган Маркл провела ребрендинг в новом шоу на Netflix: о чем идет речь

 • 87557 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Недекларирование имущества на более 100 тыс. долларов: и.о. главы Гостаможни получил подозрение

Недекларирование имущества на более 100 тыс. долларов: и.о. главы Гостаможни получил подозрение

Киев  •  УНН

 • 7746 просмотра

Read in English

Правоохранители сообщили о подозрении и.о. председателя Гостаможслужбы Сергею Звягинцеву из-за незадекларированного дома и земельного участка. Имущество оформлено на родственника жены, но фактически принадлежит чиновнику.

Правоохранители сообщили о подозрении и.о. председателя Государственной таможенной службы Украины. По данным следствия, он не внес в декларацию сведения о жилом доме и земельном участке под Киевом. Имущество стоимостью более $100 тысяч долларов было оформлено на родственника жены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП. 

Сейчас исполняет обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины Сергей Звягинцев. 

При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении исполняющему обязанности Председателя Государственной таможенной службы Украины в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции"

- говорится в сообщении САП. 

Действия чиновника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что в декларациях за 2021 - 2023 годы чиновник не отразил сведений о жилом доме площадью 236,8 кв. м. и земельном участке под Киевом, на котором он расположен.

Указанная недвижимость, общая стоимость которой достигает более 100 тыс. долл. США, была оформлена на близкого родственника жены, однако фактически ее владельцем и распорядителем был чиновник и его семья, указали в САП. 

Справочно

1 февраля 2023 года Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины Сергея Звягинцева.

С 2001-го по 2015 год Звягинцев работал в Минэкономики. С 2001 по 2003 год - ведущим специалистом, с 2003 года - на руководящих должностях начальника отдела организационного обеспечения развития внешнеэкономической политики, начальника отдела по вопросам развития рынка услуг во внешней торговле, директора департамента государственной политики в сфере внешней торговли и др.

Нардеп Куницкий, который уже 3 месяца не возвращается из США, выехал на основании "недельной командировки" от ВР - СМИ26 дек. 2024, 18:52 • 27626 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
ukrainaУкраина
kievКиев