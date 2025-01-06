Недекларування майна на понад 100 тис. доларів: в.о. голови Держмитниці отримав підозру

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Київ • УНН

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Правоохоронці повідомили про підозру в.о. голови Держмитслужби Сергію Звягінцеву через незадекларований будинок та земельну ділянку. Майно оформлене на родича дружини, але фактично належить посадовцю.

Правоохоронці повідомили про підозру в.о. голови Державної митної служби України. За даними слідства, він не вніс в декларацію відомості про житловий будинок та земельну ділянку під Києвом. Майно вартістю понад $100 тисяч доларів було оформлене на родича дружини. Про це УНН повідомляє із посиланням на САП. 

Наразі виконує обов'язки голови Державної митної служби України Сергій Звягінцев. 

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру виконувачу обов’язків Голови Державної митної служби України в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції"

- йдеться у повідомленні САП. 

Дії посадовця кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що у деклараціях за 2021 – 2023 роки посадовець не відобразив відомостей про житловий будинок площею 236,8 кв. м. та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований.

Указана нерухомість, загальна вартість якої сягає понад 100 тис. дол. США, була оформлена на близького родича дружини, проте фактично її власником та розпорядником був посадовець і його родина, вказали в САП. 

Довідково

1 лютого 2023 року Кабінет міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної митної служби України Сергія Звягінцева.

З 2001-го до 2015 року Звягінцев працював у Мінекономіки. З 2001 по 2003 рік – провідним спеціалістом, із 2003 року – на керівних посадах начальника відділу організаційного забезпечення розвитку зовнішньоекономічної політики, начальника відділу з питань розвитку ринку послуг у зовнішній торгівлі, директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі та ін.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
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