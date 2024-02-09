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Не может быть 20 тыс. аспирантов за 2 года, когда до этого их было 2 тыс: Корниенко о работе над мобилизационным законопроектом

Не может быть 20 тыс. аспирантов за 2 года, когда до этого их было 2 тыс: Корниенко о работе над мобилизационным законопроектом

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 16:29  •  12410 просмотра

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Коротко о главном: Комитеты обсуждают поправки к законопроекту о мобилизации, включая учет аспирантов, поскольку не может быть внезапного увеличения с 2 000 до 20 000 аспирантов, которые имеют право на призыв в течение 2 лет.

В Верховной Раде продолжается работа комитетов над внесением поправок в обновленный законопроект о мобилизации. Парламентарии сейчас обсуждают вопросы учета и электронных повесток, а также вопросы призыва лиц с инвалидностью и аспирантов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает УНН.

Деталли

Как рассказал Александр Корниенко, над правками в мобилизационном законопроекте парламент начал работать сразу, как только правительство внесло его в Верховную Раду. Сейчас комитеты работают над поправками, которые в будущем могут быть внесены в законопроект.

Действительно это такая большая работа, командная работа. Там есть и работа комитета по правам человека потому, что мы слышали замечания со стороны Омбудсмена. Так же это и комитет по вопросам здоровья охраны нации. Потому что там есть вопросы по людям с инвалидностью, а именно вопросы по людям, которые помогают лицам с инвалидностью. Конечно это комитет образования. Мы все видели эту бешеную дискуссию аспирантов, но надо искать какие-то формы потому, что не может быть 20 тысяч аспирантов за два года, когда до этого их было 2 тыс

- сказал Корниенко.

Он добавил, что идет обсуждение вопроса электронного учета и повесток.

И конечно профильный комитет национальной безопасности и обороны, который это все сводит это все в кучу. Есть проблемы с вопросом учета. Так называемые электронные повестки, электронные кабинеты. Конечно там больше всего будет дискуссий, наибольший поиск компромиссов, чтобы эти нормы служили, чтобы мотивировать людей, а не наоборот заставлять еще больше прятаться от действий государства при обеспечении обороноспособности

- отметил первый заместитель председателя ВР.

Напомним,

Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации. 

Опыт Залужного будет использован для победы: Данилов о кадровых ротациях в ВСУ09 февраль 2024, 15:23 • 15224 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

Политика
verkhovna-radaВерховная Рада
Не може бути 20 тис. аспірантів за 2 роки, коли до цього їх було 2 тис: Корнієнко про роботу над мобілізаційним законопроектом
There cannot be 20 thousand graduate students in 2 years, when there were 2 thousand before: Kornienko on the work on the mobilization bill
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Не может быть 20 тыс. аспирантов за 2 года, когда до этого их было 2 тыс: Корниенко о работе над мобилизационным законопроектом

Коротко о главном: Комитеты обсуждают поправки к законопроекту о мобилизации, включая учет аспирантов, поскольку не может быть внезапного увеличения с 2 000 до 20 000 аспирантов, которые имеют право на призыв в течение 2 лет.

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