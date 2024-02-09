Не може бути 20 тис. аспірантів за 2 роки, коли до цього їх було 2 тис: Корнієнко про роботу над мобілізаційним законопроектом

У Верховній Раді триває робота комітетів над внесенням поправок до оновленого законопроекту про мобілізацію. Парламентарі наразі обговорюють питання обліку та електронних повісток, а також питання призову осіб з інвалідністю та аспірантів.

Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, передає УНН.

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Як розповів Олександр Корнієнко, над правками в мобілізаційному законопроекті парламент почав працювати одразу, як тільки уряд вніс його до Верховної Ради. Наразі комітети працюють над поправками, які у майбутньому можуть бути внесені в законопроект.

Дійсно це така велика робота, командна робота. Там є і робота комітету з прав людини тому, що ми чули зауваження з боку Омбудсмена. Так само це і комітет з питань здоров’я охорони нації. Тому що там є питання по людях з інвалідністю, а саме питання по людях, які допомагають особам з інвалідністю. Звичайно це комітет освіти. Ми всі бачили цю шалену дискусію аспірантів, але треба шукати якісь форми тому, що не може бути 20 тисяч аспірантів за два роки, коли до цього їх було 2 тис