Не може бути 20 тис. аспірантів за 2 роки, коли до цього їх було 2 тис: Корнієнко про роботу над мобілізаційним законопроектом
Київ • УНН
Коротко про головне: Комітети обговорюють поправки до законопроекту про мобілізацію, включаючи облік аспірантів, оскільки не може бути раптового збільшення з 2 000 до 20 000 аспірантів, які мають право на призов протягом 2 років.
У Верховній Раді триває робота комітетів над внесенням поправок до оновленого законопроекту про мобілізацію. Парламентарі наразі обговорюють питання обліку та електронних повісток, а також питання призову осіб з інвалідністю та аспірантів.
Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, передає УНН.
Деталі
Як розповів Олександр Корнієнко, над правками в мобілізаційному законопроекті парламент почав працювати одразу, як тільки уряд вніс його до Верховної Ради. Наразі комітети працюють над поправками, які у майбутньому можуть бути внесені в законопроект.
Дійсно це така велика робота, командна робота. Там є і робота комітету з прав людини тому, що ми чули зауваження з боку Омбудсмена. Так само це і комітет з питань здоров’я охорони нації. Тому що там є питання по людях з інвалідністю, а саме питання по людях, які допомагають особам з інвалідністю. Звичайно це комітет освіти. Ми всі бачили цю шалену дискусію аспірантів, але треба шукати якісь форми тому, що не може бути 20 тисяч аспірантів за два роки, коли до цього їх було 2 тис
Він додав, що йде обговорення питання електронного обліку та повісток.
І звичайно профільний комітет національної безпеки і оборони, який це все зводить це все у купу. Є проблеми з питанням обліку. Так звані електронні повістки, електронні кабінети. Звичайно там найбільше буде дискусій, найбільший пошук компромісів, щоб ці норми слугували, щоб мотивувати людей, а не навпаки заставляти ще більше ховатися від дій держави при забезпеченні обороноздатності
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроєкт про мобілізацію.
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