"Не можем полагаться только на США": Боррель призвал отправить Patriot из мест, где они "на всякий случай", в Украину

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел G7 призвал отправить системы Patriot из "казарм", где они "на всякий случай", в Украину, где идет война, и надеется, что министры обороны и иностранных дел ЕС возьмут на себя обязательства предоставить больше военной помощи Украине на предстоящем заседании в Люксембурге, пишет УНН.

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Верховный представитель ЕС на вопрос, ожидает ли, что Соединенные Штаты предоставят Украине больше систем Patriot, отметил, что "они имеют, но не только США".

Мы не можем полагаться только на Соединенные Штаты. Мы должны взять на себя ответственность и прекратить говорить: "О, да, Соединенные Штаты (это) сделают". Мы должны сделать (это). У нас есть "Петриоты", у нас есть противоракетные системы. Надо забрать их из наших казарм, где они "на всякий случай", и отправить в Украину, где бушует война. Я уверен, что мы это сделаем, но это нужно сделать быстро - сказал Боррель.

На уточнение, что Украине нужны "еще шесть "Петриотов" и уверен ли он, что Евросоюз это сегодня получит, Боррель сказал: "Я надеюсь, что сегодня - ну, здесь мы не собираемся принимать конкретные решения - но в Люксембурге министры обороны и министры иностранных дел все вместе должны выйти из этой встречи с конкретными обязательствами".

На вопрос, на фоне того, что 60 миллиардов долларов помощи не проходят через Конгресс США, действительно ли "вы думаете, что у вас достаточно, чтобы помочь Украине, или вам придется начать думать о решении путем переговоров", Боррель ответил: "Ну, ничего не будет достаточно, но все нужно, поэтому это лучше, чем ничего".

"И я, конечно, должен сожалеть, что внутренняя политика Соединенных Штатов задерживает поддержку Украины. Я был в Вашингтоне и сказал: "Смотрите, то, что происходит в Европе, является для вас важным. Это важно для всех". Итак, это первый шаг - (это) приветствуется. (Этого) недостаточно, но я не хочу говорить о том, чего Соединенные Штаты не делают. Я не отвечаю за политику США. Я отвечаю за политику Европейского Союза", - отметил глава дипломатии ЕС.

Ранее

Боррель указывал, что ожидает "смелых решений" по поддержке Украины на совместной встрече министров иностранных дел и обороны стран ЕС 22 апреля.