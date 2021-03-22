Не мирный протест: Ермак рассказал послам стран G7 и ЕС о событиях на Банковой 20 марта

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Люди, которые пришли на улицу Банковую, были настроены на провокацию конфликта. Об этом сказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время встречи с послами стран “Большой семерки” (G7) и Европейского Союза в Украине, которая состоялась в режиме видеоконференции, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Детали

Комментируя инциденты, которые произошли во время массовой акции возле здания Офиса Главы государства 20 марта, он заверил, что позиция Президента Владимира Зеленского остается неизменной - все граждане Украины имеют беспрепятственное право на мирные акции, но то, что происходило, не является мирным протестом.

Цитата

"Люди, которые пришли на улицу Банковую, были настроены на провокацию конфликта. То, что происходило в субботу, абсолютно недопустимо для демократического государства, которое находится в состоянии войны и очень дорогой ценой завоевала свое право на свободу и независимость", - отметил он.

Дополнение

В субботу, 20 марта, вечером под стенами ОП состоялась акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты красной краской нанесли надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранителей. Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

В Офисе Президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже в ОП указали, что объемы убытков, причиненных государству вследствие действий протестующих под ОП, по предварительным данным, составляют примерно 2 млн грн.

Кроме того, народные депутаты от фракции "Слуга народа" заявили, что будут инициировать внеочередное заседание Верховной Рады для принятия постановления по оценке событий, произошедших вечером в субботу, 20 марта, под зданием Офиса Президента.

Украинские Национальные Новости

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