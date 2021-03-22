Не мирний протест: Єрмак розповів послам країн G7 та ЄС про події на Банковій 20 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Люди, які прийшли на вулицю Банкову, були налаштовані на провокацію конфлікту. Про це сказав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з послами країн «Великої сімки» (G7) та Європейського Союзу в Україні, яка відбулася в режимі відеоконференції, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
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Коментуючи інциденти, які сталися під час масової акції біля будівлі Офісу Глави держави 20 березня, він запевнив, що позиція Президента Володимира Зеленського залишається незмінною — всі громадяни України мають безперешкодне право на мирні акції, але те, що відбувалося, не є мирним протестом.
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“Люди, які прийшли на вулицю Банкову, були налаштовані на провокацію конфлікту. Те, що відбувалося в суботу, є абсолютно неприпустимим для демократичної держави, яка перебуває у стані війни та дуже дорогою ціною завоювала своє право на свободу та незалежність”, — зазначив він.
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У суботу, 20 березня, ввечері під стінами ОП відбулася акція з вимогою звільнити активіста Сергія Стерненка та інших політв’язнів. Мітингувальники палили фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активісти червоною фарбою нанесли написи.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав дії протестувальників під будівлею ОПУ проплаченою провокацією, з метою дискредитації правоохоронців. Він зазначив, що “розумні дії керівництва поліції завадили планам провокаторів”.
В Офісі Президента України також заявили, що учасники акції, які били вікна і палили вогонь на Банковій, намагалися спровокувати правоохоронців.
Пізніше в ОП вказали, що обсяги збитків, завданих державі внаслідок дій протестувальників під ОП, за попередніми даними, становлять приблизно 2 млн грн.
Окрім того, народні депутати від фракції “Слуга народу” заявили, що ініціюватимуть позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення постанови щодо оцінки подій, що відбулися ввечері в суботу, 20 березня, під будівлею Офісу Президента.