НБУ повысил официальные курсы доллара и евро на 11 ноября

По состоянию на среду, 11 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 45,50 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 45,41 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,08. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 45,5013 грн (+9 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,0795 грн (+26 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,6395 грн. (+5 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

в банках доллар торгуется по курсу 45,42–46,04 грн, евро — по 50,87–51,69 грн, злотый — по 11,31–11,84 грн;

на межбанке курсы составляют 45,30–45,33 грн/долл. и 50,67–50,70 грн/евро.

Напомним

Согласно прогнозам НБУ, Украина получит около $50 млрд бюджетной помощи в 2026 году, более $52 млрд в 2027-м и $44 млрд в 2028-м. Дефицит бюджета вырастет до 37% ВВП в 2027 году.

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