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НБУ підвищив офіційні курси долара та євро на 11 листопада

Київ • УНН

 • 732 перегляди

Офіційний курс долара зріс до 45,5013 грн, євро - до 51,0795 грн. Злотий коштує 11,6395 грн.

НБУ підвищив офіційні курси долара та євро на 11 листопада

Станом на середу, 11 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 45,50 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 45,41 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,08. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 45,5013 грн (+9 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,0795 грн (+26 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,6395 грн. (+5 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

  • у банках долар торгується за курсом 45,42-46,04 грн, євро за 50,87-51,69 грн, злотий за 11,31-11,84 грн;
    • на міжбанку курси становлять 45,30-45,33 грн/дол. та 50,67-50,70 грн/євро.

      Нагадаємо

      За прогнозами НБУ, Україна отримає близько $50 млрд бюджетної допомоги у 2026 році, понад $52 млрд у 2027-му та $44 млрд у 2028-му. Дефіцит бюджету зросте до 37% ВВП у 2027 році.

      Курс під повним контролем - економіст спрогнозував, чи варто чекати різких стрибків валюти10.11.26, 18:00 • 24578 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

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