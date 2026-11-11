НБУ підвищив офіційні курси долара та євро на 11 листопада
Київ • УНН
Офіційний курс долара зріс до 45,5013 грн, євро - до 51,0795 грн. Злотий коштує 11,6395 грн.
Станом на середу, 11 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 45,50 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 45,41 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,08. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 45,5013 грн (+9 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,0795 грн (+26 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,6395 грн. (+5 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:
- у банках долар торгується за курсом 45,42-46,04 грн, євро за 50,87-51,69 грн, злотий за 11,31-11,84 грн;
- на міжбанку курси становлять 45,30-45,33 грн/дол. та 50,67-50,70 грн/євро.
Нагадаємо
За прогнозами НБУ, Україна отримає близько $50 млрд бюджетної допомоги у 2026 році, понад $52 млрд у 2027-му та $44 млрд у 2028-му. Дефіцит бюджету зросте до 37% ВВП у 2027 році.
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