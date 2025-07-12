Навроцкий обратился к Зеленскому из-за эксгумаций на Волыни

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить проведение полномасштабных эксгумаций на Волыни. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Навроцкий выступал в Хелме в день, когда его страна чтит память жертв Волынской трагедии.

В своей речи новоизбранный польский президент обратился к Зеленскому и послу Украины в Польше.

Еще раз, господин посол, как избранный президент, я хотел бы официально обратиться к вашей превосходительности и президенту Зеленскому с просьбой о возможности проведения полномасштабных эксгумаций на Волыни. Поляки ждут этой правды, а… семьи до сих пор страдают от травмы, которая произошла 82 года назад – сказал он.

По мнению Навроцкого, это необходимо, чтобы Польша и Украина "по-настоящему примирились через правду".

Присутствовавший на торжествах посол Украины в Польше Василий Боднар подчеркнул, что полностью согласен с тем, что будущее можно строить только на правде.

Мы должны открыто говорить об этой истории. Конечно, мы должны называть преступление преступлением. Мы должны извиниться, но мы также должны почтить память тех жертв, которые в этом нуждаются, по обе стороны границы – сказал посол.

Боднар напомнил, что недавно была проведена эксгумация в Позниках, следующие должны состояться в Збийках Львовской области, а также ожидаются разрешения на работы в Угах, Хуте Пьяницкой и других населенных пунктах, о чем просит польская сторона.

Он подчеркнул, что необходим также диалог польских и украинских экспертов и историков. Посол заверил, что украинская сторона открыта к диалогу также в сложных вопросах.

Напомним

В начале мая заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций по вопросам европейской интеграции Андрей Наджьос сообщил, что в селе Пужники на Тернопольщине завершили поисковые работы и обнаружили останки 42 человек. ДНК-тесты для идентификации будут проводиться в Польше.

Ранее сообщалось, что на Тернопольщине во время польских эксгумационных работ были найдены фрагменты скелетов по меньшей мере 42 человек - женщин, мужчин и детей.