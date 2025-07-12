Навроцкий обратился к Зеленскому из-за эксгумаций на Волыни

$41.820.00
48.980.00
ukenru
Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине
11 июля, 19:13 • 19651 просмотра
Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 119444 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 134659 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
11 июля, 12:36 • 138707 просмотра
россия намерена войти в Днепропетровскую область на 10 км вглубь - Буданов
Эксклюзив
11 июля, 11:30 • 92487 просмотра
Десять детей отравились после посещения аквапарка на Закарпатье – полиция
Эксклюзив
11 июля, 09:10 • 81028 просмотра
Нападение на врача в Запорожье: появились детали инцидента в больнице
Эксклюзив
11 июля, 08:32 • 70836 просмотра
ВСК займется анализом работы НАБУ и САП - Власенко
Эксклюзив
11 июля, 07:47 • 62389 просмотра
Более суток в Киеве ищут убийцу полковника СБУ: что известно
Эксклюзив
11 июля, 06:48 • 49476 просмотра
Авиационные предприятия должны попасть в Defence City, критерии нужно смягчить - Гудыменко
Эксклюзив
11 июля, 06:21 • 38969 просмотра
В Киеве посреди дня были включены уличные фонари: в КГГА объяснили причину
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.6м/с
40%
751мм
Популярные новости
Зеленский может посетить конференцию "Хельсинки+50" в Финляндии: пригласили и россиян12 июля, 00:18 • 10490 просмотра
Ночная атака на Украину: взрывы в Луцке, Львове и Черновцах, в Киеве работает ПВО12 июля, 00:46 • 6000 просмотра
Харьков под атакой: враг бьет по городу "шахедами" и КАБами12 июля, 01:59 • 8476 просмотра
Атака на Львов: поражен жилой дом, произошла утечка газа и воды12 июля, 02:56 • 4910 просмотра
Заявление главы МИД Китая о нежелании поражения России в Украине противоречит публичным заявлениям Пекина - ISW03:23 • 15496 просмотра
публикации
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 119441 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 134656 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 150854 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 173916 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 207289 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 43402 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль11 июля, 15:30 • 49249 просмотра
Крис Браун не признает вину по новым обвинениям в деле о нападении в Лондоне11 июля, 12:06 • 89576 просмотра
Армани анонсировал возвращение после проблем со здоровьем11 июля, 09:16 • 108073 просмотра
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи винодельни10 июля, 17:43 • 68951 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Эль-Паис
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Навроцкий обратился к Зеленскому из-за эксгумаций на Волыни

Киев • УНН

 • 432 просмотра

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить полномасштабные эксгумации на Волыни. Посол Украины в Польше Василий Боднар подтвердил открытость к диалогу и напомнил об уже проведенных эксгумациях.

Навроцкий обратился к Зеленскому из-за эксгумаций на Волыни

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить проведение полномасштабных эксгумаций на Волыни. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Навроцкий выступал в Хелме в день, когда его страна чтит память жертв Волынской трагедии.

В своей речи новоизбранный польский президент обратился к Зеленскому и послу Украины в Польше.

Еще раз, господин посол, как избранный президент, я хотел бы официально обратиться к вашей превосходительности и президенту Зеленскому с просьбой о возможности проведения полномасштабных эксгумаций на Волыни. Поляки ждут этой правды, а… семьи до сих пор страдают от травмы, которая произошла 82 года назад

– сказал он.

По мнению Навроцкого, это необходимо, чтобы Польша и Украина "по-настоящему примирились через правду".

Присутствовавший на торжествах посол Украины в Польше Василий Боднар подчеркнул, что полностью согласен с тем, что будущее можно строить только на правде.

Мы должны открыто говорить об этой истории. Конечно, мы должны называть преступление преступлением. Мы должны извиниться, но мы также должны почтить память тех жертв, которые в этом нуждаются, по обе стороны границы

– сказал посол.

Боднар напомнил, что недавно была проведена эксгумация в Позниках, следующие должны состояться в Збийках Львовской области, а также ожидаются разрешения на работы в Угах, Хуте Пьяницкой и других населенных пунктах, о чем просит польская сторона.

Он подчеркнул, что необходим также диалог польских и украинских экспертов и историков. Посол заверил, что украинская сторона открыта к диалогу также в сложных вопросах.

Напомним

В начале мая заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций по вопросам европейской интеграции Андрей Наджьос сообщил, что в селе Пужники на Тернопольщине завершили поисковые работы и обнаружили останки 42 человек. ДНК-тесты для идентификации будут проводиться в Польше.

Ранее сообщалось, что на Тернопольщине во время польских эксгумационных работ были найдены фрагменты скелетов по меньшей мере 42 человек - женщин, мужчин и детей.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Кароль Навроцкий
Владимир Зеленский
Украина
Польша
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9